Angela Lansbury, conoscete la figlia della signora Fletcher? Bellissima | FOTO

La scomparsa di Angela Lansbury e la sua emblematica Signora in Giallo, ha fatto tornare in auge il ricordo della sua carriera e dei suoi figli. Avete mai visto sua figlia?

Angela Lansbury ha preferito condividere con il mondo intero la sua carriera ma un po’ meno la sua vita privata.

La scomparsa di Angela Lansbury

Quella che ormai tutti conoscono come la Signora in Giallo era Angela Lansbury che, qualche giorno fa, l’11 ottobre 2022, ci ha lasciati a 96 anni. Il suo personaggio, Jessica Fletcher ha accompagnato generazioni di telespettatori innamorati.

Proprio per La Signora in Giallo, Angela Lansbury ha ricevuto moltissimi riconoscimenti a livello internazionale. Una carriera, la sua, brillante e riconosciuta a livello mondiale e sempre sotto i riflettori. A differenza della sua vita privata che, lei stessa, ha scelto di tenere più privata. Non tutti sanno, infatti, che la sua storia personale è stata caratterizzata da un dolore profondo.

Dieci anni fa, l’attrice scelse di rilasciare un’intervista al New York Times affinché la pubblicasse soltanto quando sarebbe morta. Non ci resta che attenderne la pubblicazione. Un personaggio straordinario e carismatico, quello di Angela Lansbury che mancherà molto.

Chi è la figlia di Angela Lansbury

Angela Lansbury ha avuto due matrimoni. Il primo matrimonio fu con Richard Cromwell e durò soltanto un anno. Fu lui a chiedere il divorzio perché capì di essere gay. Peter Shaw, poi, la portò all’altare nel 1949. Da lui ebbe due figli: Anthony Pullen e Deirdre Angela.

Il grande dolore vissuto dall’attrice è collegato proprio ai suoi due figli. Entrambi, infatti, sono caduti nella spirale della tossicodipendenza. Riuscirono ad uscirne soltanto grazie all’intercessione della loro mamma. In particolare, sua figlia era entrata in una setta che era guidata da Charles Manson, un seriel killer statunitense.

Il compito dell’uomo era quello di adescare ragazzi promettendo loro amore libero, ribellione e mondo salvo. Egli, chiamato profeta, mescolava la cultura hippy all’odio di razza, fino ad arrivare a commettere rapine e persino omicidi.

Proprio a causa dei problemi di droga del figlio, l’attrice decise di tornare in Europa, in Irlanda. Poi, decise di allontanarsi dalle luci della ribalta per seguire la sua famiglia. In Irlanda entrambi i figli furono seguiti da esperti al fine di farli uscire dalla tossicodipendenza. Proprio in Irlanda l’attrice si stabilì in una casetta di campagna, dove trascorreva il tempo facendo giardinaggio e spadellando. Un luogo del cuore dove fece ritorno nel 1992.

Se guardassimo le foto della figlia di Angela Lansbury Deidre noteremmo che non somiglia neanche lontanamente a sua madre. Nonostante questo, è una donna che appare molto bella e di carattere. Se suo fratello Anthony ha scelto di intraprendere il mondo dello spettacolo, Deidre, invece, ha scelto di gestire un ristorante italiano insieme a suo marito. La donna oggi ha 69 anni.