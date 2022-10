Ballando con le stelle, perché Ivan Zazzaroni sta sempre in piedi? Il vero motivo

I fan di Ballando con le stelle avranno notato che, uno dei suoi protagonisti, Ivan Zazzaroni, non si siede mai durante la puntata. Scopriamo perché.

Il noto giornalista televisivo, partecipa a Ballando con le stelle in qualità di giudice e, nel corso degli anni, è diventato una colonna del programma.

Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle

Sin dal 2006, Ivan Zazzaroni partecipa a Ballando con le stelle in qualità di giudice. Nel corso degli anni, è diventato tra le colonne portanti del programma. Una particolarità lo contraddistingue, quella di non sedersi mai durante la messa in onda del programma.

Nato nel 1958 nella città di Bologna, Zazzaroni è molto legato a Ballando con le stelle a cui partecipò anche come concorrente nel corso della quarta stagione. Egli stesso ha affermato che il programma è stato in grado di renderlo più simpatico. Tanto che, tra i suoi fan, annovera anche personalità come quelle della Segre. Tuttavia, a chi non lo conosce approfonditamente, ha detto ai microfoni de Il fatto quotidiano, potrebbe risultare particolarmente antipatico.

Nel corso della stessa intervista, ha raccontato qualche dettaglio in più della sua infanzia. Nel 1980 studiava Lingue e avrebbe voluto diventare interprete parlamentare al Comune di Bologna. Per questo motivo, per favorire i suoi studi, andò ad un congresso in Brasile. Proprio lì conobbe una ragazza brasiliana che gli fece perdere la testa, tanto da trasferirsi. In quell’occasione i genitori non poterono far altro che dargli 700 dollari poiché pretendevano che, durante l’estate, invece di perdere tempo, andasse a lavorare. Una cosa che gli fu molto utile anche se, la per la, la odiava da morire.

Nato come sportivo, recentemente, Zazzaroni si è sentito in dovere di difendere l’atleta italiana Paola Egonu proprio durante una diretta del programma di cui è giudice.

Zazzaroni, perché è sempre in piedi a Ballando con le Stelle?

Nessuno gli ha mai chiesto il motivo del perché a Ballando con le Stelle, il giudice sceglie di non sedersi mai. I fan, però, lo hanno notato e hanno deciso di farlo confessare. Lui stesso si è giustificato. La motivazione vi sorprenderà. La rivelazione è stata fatta quando il giornalista è stato ospite della trasmissione di Radio 1: Un giorno da Pecora.

In pratica, per raggiungere gli studi di Ballando con le stelle, Zazzaroni prende il treno da Milano fino a Roma. Per questo, prima di andare in diretta, deve stare molto tempo seduto. Per questo motivo, durante la messa in onda, decide di stare in piedi, anche perché trova gli sgabelli assegnati dalla produzione particolarmente scomodi.

Il suo stare in piedi, per i fan del programma, è diventato un vero e proprio rito che, per qualcuno, porterebbe anche fortuna ad un concorrente piuttosto che ad un altro.