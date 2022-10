Roma, Ryanair incrementa le rotte invernali: in arrivo 18 nuove destinazioni

La Ryanair potenzia le rotte invernali dalla capitale. Da Roma Ciampino pronte 18 rotte verso nuove destinazioni: tutte le novità.

Il nuovo piano invernale Ryanair: più di 70 rotte in totale e 900 voli in più a settimana, con l’inserimento di 12 nuovi aerei di cui due innovativi Boeing Gamechanger in grado di trasportare più gente e di consumare meno carburante.

Roma, nuove rotte nel piano invernale Ryanair

Più di 900 voli a settimana, 70 rotte in totale, e tante novità nel nuovo piano invernale stilato e presentato da Ryanair. Come ad esempio i due nuovi Boeing Gamechanger, i quali saranno in grado di trasportare il 4% in più dei passeggeri – che già sui low cost non viaggiano certamente comodi – ma cosa più importante avranno un ruolo importante nei consumi.

Si, perché i nuovi aeromobili consumeranno ben il 16% in meno, un dato da non sottovalutare, vista l’incredibile quantità di inquinamento e le risorse energetiche necessarie per i viaggi aerei in generale.

Da Roma, e più precisamente dall’aeroporto di Ciampino, ci saranno invece 18 nuove rotte, con destinazioni come Liverpool, Dublino, ma anche verso il Marocco come Agadir e verso la Spagna ad Asturie, comunità autonoma del nord.

La gente è tornata a viaggiare, lo confermano i dati, ancora più di prima. Dunque anche in altre città italiane gli incrementi dei voli urgono, per un mercato italiano al quale Ryanair tiene molto.

Ryanair, nuove mete a Cagliari: “Felici di continuare a investire in Italia”

Secondo Michael O’Leary il mercato italiano sarebbe in aumento del 20% rispetto al 2019. Un dato in salita grazie alla scelta, continua l’ad di Ryanair, di incrementare i voli e gli scali nel nostro Paese. L’obiettivo sarebbe quello, secondo i vertici della compagnia, di arrivare a oltre 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano.

L’amministratore delegato si è detto felice di poter investire in Italia, e di intercettare il traffico di Ita. Per quanto riguarda Cagliari, altro aeroporto che in inverno vedrà l’aumento di diversi voli, saranno 23 le nuove rotte in inverno, compresa una nuova con Genova, per un 10% di posti in più rispetto al 2019. L’azienda ha fatto sapere che proprio sull’isola sarda si punta molto, per ampliare le scelte e offrire ai cittadini e ai visitatori tariffe ancora più basse.

Ancora Mauro Bolla, manager per l’Italia di Ryanair, ha inoltre annunciato che ci saranno 1.700 nuovi posti di lavoro in Sardegna, tra 60 piloti e altri membri dell’equipaggio molto ben retribuiti.

I nuovi collegamenti e le offerte vantaggiose tra ottobre 2022 e marzo 2022 prevedono anche Bari, Napoli, Bologna, Palermo, Bruxelles Charleroi, Parigi, e ancora Ciampino, Cuneo e Genova, Malta, Londra e Milano.