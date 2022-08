“Si allarga la famiglia”, l’indiscrezione da Buckingham Palace: sudditi felicissimi

By

Una lieta notizia a Buckingham Palace: una delle coppie più amate della Royal Family potrebbe decidere di allargare la famiglia. I loro figli sono al settimo cielo! Ecco cosa potrebbe succedere a breve.

I Duchi di Cambridge, Kate e William, sono tra le figure più amate e ammirate del Regno Unito: una coppia solida, ligia ai doveri reali ma anche due genitori amorevoli nei confronti dei loro piccoli George, Charlotte e Louis.

Ora, gira voce che ci sia voglia di allargare la famiglia, un pensiero che i Cambridge hanno avuto dopo un lieto evento accaduto nella famiglia di Kate. Cosa è successo? E quando hanno intenzione di rendere il loro nucleo familiare ancora più ampio?

Kate e William pronti a un nuovo arrivato: ecco chi sarà

Tutti hanno pensato subito a un nuovo bebè, come se Kate Middleton stesse pensando a una nuova e prossima gravidanza. Invece no, non parliamo di bambini bensì di cani!

Infatti, il fratello minore di Kate, James, ha annunciato che il suo bellissimo Golden Retriever, Mabel, ha partorito ben otto cuccioli all’inizio dell’estate. Una notizia bellissima, che ha reso felicissimi i tre principini George, Charlotte e Louis.

Sappiamo che già in passato i Cambridge hanno adottato un cucciolo di Cocker Spaniel, sempre proveniente da una cucciolata dei cani di James Middleton, quindi si pensa che adesso approfitteranno per prendere anche un piccolo Golden, per fare felici i piccoli di casa.

Tra l’altro, nel 2021, William ha detto addio al suo cane più anziano, Lupo, sempre un cocker spaniel che ormai aveva la sua età. Kate e il principe William, che oggi hanno 40 anni, hanno accolto Lupo nel 2012, proprio un anno prima della nascita del principe George.

Qualche anno dopo, poi, è stato rivelato che la coppia reale ha deciso di prendere il cucciolo come aiuto in un momento difficile, proprio quando il principe stava per partire per le Isole Falkland.

Quindi, sarebbe proprio un ottimo momento per prendere un altro bel cucciolo che faccia anche compagnia a Orla, il loro attuale animale domestico.

Kate avrà mai un quarto figlio?

In tanti, soprattutto i suoi seguaci nel Regno Unito, vorrebbero che Kate Middleton desse alla luce un quarto bambino per allargare ancora di più la dinastia Windsor.

Ma nel 2020, la duchessa di Cambridge aveva rivelato in un’intervista come suo marito William fosse felice di avere solo tre figli.

Parlando con Josh Macpalce al Khidmat Center di Bradford, Kate ha spiegato che William non è proprio entusiasta all’idea di un quarto bebè, anche se lei spesse volte ci ha pensato.

Nonostante in questi anni siano state parecchie le voci che parlavano di una gravidanza segreta, pare proprio che i Cambridge non abbiano alcuna intenzione di pensare a un quarto figlio al momento.

Ricordiamo anche che le gravidanze di Kate non sono state poi così semplici: infatti, la duchessa ha sofferto di iperemesi acuta, ovvero perdeva più liquidi di quanti ne assumeva, quindi per tutti e 9 mesi di tre gravidanze è stata molto attenta e non è stato semplice.

Pare, quindi, che al momento si accontenteranno di un nuovo cagnolino, che farà ancora più compagnia ai tre principini.