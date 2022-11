Re Carlo III, non è lui a tenere le redini del regno: ecco chi comanda davvero

A Buckingham Palace sembra che a tendere le redini del Regno non sia Re Carlo III ma un altro membro della famiglia reale. Ecco chi prende davvero le decisioni.

Il prossimo 6 maggio 2023, il Regno Unito festeggerà un momento importante per la sua storia. In questa data infatti ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III e di sua moglie, la Regina consorte Camilla.

Carlo, dopo la morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre, è subito diventato, in quanto discendente diretto, il nuovo Sovrano del Regno Unito ed ha subito avuto a che fare con gli incarichi della corona.

Re Carlo III: chi davvero decide al suo posto a Buckingham Palace

Nelle ultime settimane, un insider che lavora a corte, ha fatto sapere tramite alcune indiscrezioni che sono poi trapelate sul web, che dopo solo un mese di Regno, il Re sembra essere affaticato.

Il motivo di questo suo stato di salute sarebbe dovuto da dei problemi legati ad un’insufficienza cardiaca e per via del fatto di non reggere la pressione dei media e tutta all’attenzione avuta in questo periodo.

Proprio per questi motivi, Re Carlo III, avrebbe chiesto l’aiuto di suo figlio, William, che dopo la sua salita al trono ha ereditato da lui il titolo di Principe di Galles, e di conseguenza tutti gli impegni che il titolo porta con sé.

Assieme a sua moglie Kate Middleton, pare che William, stia aiutando suo padre e Camilla a gestire i rapporti con la stampa e tutti gli incarichi reali, e in particolar modo, Carlo sembra fidarsi di Kate.

Infatti, la donna, sembra essere colei che riesce a consigliare sia Carlo che William sulle decisioni migliori per il Regno, dimostrandosi di essere una perfetta prossima Regina consorte, quando suo marito salirà al trono.

Chi prende le decisioni importanti nel Regno

Sebbene possa sembrare che sia lei a prendere le decisioni più importanti del Regno, secondo il settimanale Oggi, sembra che a svolgere questo ruolo sia una persona tanto amata da Carlo.

Ovviamente stiamo parlando di sua moglie, la Regina Camilla, che avrebbe come nome in codice QC che sembra avere preso pieno potere a Buckingham Palace, a tal punto che tutti cortigiani pare vadano da lei per convincere Re Carlo in alcune decisioni.

Sembrerebbe che la Regina consorte, abbia un grande potere su Carlo e che questa sia l’unica della famiglia reale che riesce a trattarlo alla pari e a fargli cambiare idea e a convincerlo di prendere alcune decisioni.

Camilla, di conseguenza, pare essersi trovata subito a suo agio nel ruolo di Regina consorte e una delle sue prime decisioni sembra essere stata quella di eliminare le dame di compagnia.

La donna, infatti, sembra preferire, rispetto queste donne aristocratiche che erano tanto amate dalla Regina Elisabetta II, dei momenti di privacy e a volte di piena solitudine, chiamando all’occorrenza soltanto la sua “girl-gang”.

Con questo nome, sono state designate tutte le donne che da qualche anno lavorano per Camilla, sin dal suo fidanzamento ufficiale con Carlo e che curano la gestione della sua vita privata e pubblica.

La Regina consorte, quindi, sembra avere ben chiare le idee e pare che Carlo sia intenzionato a condividere con lei il trono del Regno Unito, dimostrandosi ancora molto innamorato da lei.

Inoltre, la sua ammirazione nei confronti di sua moglie, potrebbe portare Re Carlo III a prendere una decisione drastica nei confronti di suo figlio minore, il principe Harry, duca di Sussex.

Quest’ultimo, ha scritto un libro autobiografico, intitolato Spare, che significa “ruota di scorta”, che verrà pubblicato il prossimo 10 gennaio 2023 e a corte tutti quanti si stanno preoccupando riguardo il suo contenuto.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Re Carlo III sia intenzionato a bandire suo figlio dal Regno e quindi revocargli il titolo di duca e ometterlo dalla cerimonia di incoronazione se sul libro ci siano scritte delle parole contro sua moglie Camilla.