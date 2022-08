Le previsioni meteo fino a domenica, con temporali e mal tempo da nord a sud. Fine agosto ed estate a rischio: temperature miti e poco sole fino al weekend.

L’estate partita col botto, con temperature record e caldo insopportabile fin da maggio, lascia spazio a un fine agosto più instabile. Fino a domenica si prevedono ancora temporali e grandinate da nord a sud della penisola.

Meteo, estate in crisi: temperature basse e temporali

Era partita col botto l’estate 2022, forse troppo. Le temperature record registrate già a partire da maggio, l’afa di giugno e di luglio, hanno lasciato spazio a un fine agosto caratterizzato – come accade ormai da anni – più da acquazzoni che da cieli limpidi e giornate soleggiate.

I fenomeni temporaleschi del resto, sono tipici delle temperature estreme, e in questo senso i cambiamenti climatici hanno ancora il loro ruolo. Ma non solo. La colonnina di mercurio segna infatti temperature più miti da metà agosto.

L’estate pare veramente in crisi, e la voglia di vacanza sta pian piano svanendo anche a causa di un cielo ormai nero da nord a sud.

Questo per tutta la settimana, weekend compreso. Fino a domenica ancora ombrello e niente mare, in Sicilia a causa dell’altissima temperatura dell’acqua si prevedono piogge e fenomeni temporaleschi, cosi come in Calabria e in Basilicata.

Miglioramenti al sud già dal weekend, visto che il ciclone dei Balcani si sposterà verso la Grecia.

Al Centro meteo instabile in Abruzzo, nel Lazio, Molise; ma anche Puglia e Campania. Al nord la situazione rimane più mite, con temperature alte durante il giorno. Dalla prossima settimana dovrebbero arrivare i primi miglioramenti.

Temporali, cosa fare quando ci si trova in spiaggia

Temporali, grandinate, cicloni dai Balcani e arie fredde verso il sud e il centro del nostro Paese. Piogge molto intese hanno caratterizzato le ultime settimane.

Con un occhio anche alla sicurezza, visto il gran numero di visitatori ancora in vacanza al mare, e vista l’imprevedibilità dei temporali.

Secondo gli esperti inoltre, le spiagge sono uno dei luoghi meno sicuri durante un temporale, vista l’assenza di edifici e la vicinanza proprio dell’acqua, conduttore per l’elettricità dei fulmini. Il consiglio è quello di non rimanere in piedi, e fungere da parafulmine, ne quello di sdraiarsi – che faciliterebbe la conduzione elettrica.

Se ci si dovesse trovare in spiaggia durante un temporale, la migliore posizione da assumere è quella accovacciata, senza avvicinarsi all’acqua, e provando a non rimanere in piedi.