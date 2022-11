Ancora positivi al GF Vip, episodio senza precedenti: chiusura in anticipo?

By

Al Gf Vip, molti concorrenti sono risultati positivi al Covid-19 e si parla di una chiusura anticipata. Ecco cosa dovrà decidere la produzione.

Nella casa del Gf Vip è entrato un ospite indesiderato che mai nessuno avrebbe mai pensato potesse entrare a far visita dato i controlli che vengono fatti prima dell’ingresso di ogni concorrente.

Stiamo parlando del virus del Covid-19, che durante la piena pandemia e l’edizione successiva non è riuscito a penetrare nella casa di Cinecittà, mentre quest’anno sembra stia facendo incetta di concorrenti.

Gf Vip: il reality potrebbe chiudere in anticipo?

Prima di partecipare al reality, i concorrenti vengono sottoposti a dei controlli e dopo aver passato dei giorni in isolamento, vengono effettuati dei tamponi e poi spediti all’interno del reality.

Quest’anno, alcuni concorrenti sono entrati in corsa e sembrerebbe che uno di loro, fosse risultato un falso negativo e avrebbe dato il via ad una serie di contagi che hanno portato ad una catena di infezioni.

Il primo ad essere risultato positivo è stato Luca Onestini e secondo il pubblico, seppur Alfonso Signorini, il conduttore del reality ha detto che nessuno deve essere incolpato, è stato lui a portare il Covid-19 nella casa.

Questo perché nessuno dei concorrenti che sono entrati da settembre sembrava avere dei sintomi che potessero far presagire il contagio e tutti i parenti o amici che sono entrati in casa per fare una sorpresa, sono stati distanti dai concorrenti o divisi da una parete.

Di conseguenza, con l’arrivo dei nuovi concorrenti, l’unico di questi che è risultato positivo è stato Luca Onestini e dopo di lui, dopo alcune verifiche, si è scoperto che anche Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Charlie Gnocchi erano stati contagiati.

Successivamente, anche Pamela Prati, che era stata eliminata ha dichiarato di essere positiva dopo essersi sottoposta ad un tampone. La donna in studio aveva baciato sia il conduttore che le opinioniste e Marco Bellavia, anche se questi sembrano non essere stati attaccati dal virus.

La decisione della produzione

Dopo qualche giorno, anche Wilma Goich è risultata positiva e nelle ultime ore anche Alberto De Pisis è stato isolato in attesa di rientrare in gioco appena sarà guarito dal Covid-19.

Proprio per via della catena di positivi all’interno della casa, Daniele Dal Moro, ha deciso di auto isolarsi, passando tanto tempo in giardino e creandosi una mascherina fai da te con una bandana.

Diversamente, Sofia Giaele De Donà, ha ironizzato sulla questione, paragonando la catena di contagi al gioco che viene mostrato nella serie tv Squid Game, dove solo uno ne uscirà inerme.

Per questo motivo, ritrovandosi con metà dei concorrenti, la produzione del reality potrebbe decidere di chiudere anticipatamente il Gf Vip sospendendolo per un periodo tale affinché tutti quanti siano guariti.

Secondo alcuni utenti del web, sarebbe meglio se questa edizione, partita non nel migliore dei modi per quanto riguarda le situazioni che si sono verificate, anche se sta avendo un buon rincontro in termini di share, chiudesse.

Al momento non si sa quale sia la decisione della produzione, dato che solo qualche giorno fa era stato annunciato che la settimana edizione in corso sarebbe stata quella più lunga mai vista ma i piani potrebbero cambiare in vista delle ultime vicissitudini.