Aumento pensioni minime, da 523€ a 1225€ ma soltanto per questi pensionati

Ecco quali sono le novità in materia di aumento pensioni minime. Si parla di un rialzo di circa 700 euro per molti pensionati.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono le categorie di pensionati che potrebbero ricevere un aumento sul cedolino da 523€ a ben 1225€.

Aumento pensioni minime, cosa sta succedendo

Non tutti lo sanno, ma è previsto l’aumento dell’ammontare del cedolino nel mese di dicembre del 2022. In particolare, si comincia con il bonus da 150 euro, una tredicesima della quale beneficeranno moltissimi italiani, ma che purtroppo non è prevista per tutti.

Inoltre, alcuni soggetti beneficiano anche delle perequazioni con le quali l’INPS ha maggiorato già le scorse pensioni, in particolare quelle inviate nei mesi di ottobre e di novembre 2022. In particolare, l’aumento è del 2%, per tutti i totali che non raggiungono la soglia dei 2.692 invece dello 0, le perequazioni per tutti i pensionati che hanno un reddito al di sotto dei 2.692 euro.

Tutti questi già citati soggetti, si ritroveranno un ulteriore aumento del 2,2% anche sulla pensione del mese di dicembre, che vedrà l’aumento delle minime di 11,52 euro, raggiungendo così 535,35 euro.

E poi ci sarà anche la tredicesima, anch’essa maggiorata del 2,2%. Tutti coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile nel 2022 riceveranno una tredicesima proporzionata alla quantità di mesi che ha trascorso da pensionato. Nel dettaglio, un mese vale 44,61 euro.

Vi invitiamo a proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire gli altri bonus previsti per le pensioni minime del 2022 e per capire come sia possibile far arrivare una pensione da 523€ a 1225€.

Come passare da 523€ a 1225€

Esistono alcune categorie di soggetti che ricevono meno di 6.815,55€: questi ultimi potranno ricevere un altro bonus: si parla di 154,94, un importo che spetta a tutti coloro che sono già percettori dell’assegno da parte dell’INPS. Risultano esclusi, invece, i percettori di assegni sociali e gli invalidità civili.

Potranno arrivare a ricevere 1504,94€ coloro che hanno un reddito incluso fra i 6.815,55 e i 6.971,49. Così l’agevolazione sarà ridotta a causa della differenza tra reddito in questione e i 6.815,55.

Se si fanno due calcoli, prendendo in considerazione la tredicesima e il bonus aggiuntivo, coloro che ricevono una pensione minima, sommando il 2,2% in più a dicembre, avranno una pensione pari a 225,64 in più. Si tratta di un’ottima notizia gradita dalla maggior parte dei pensionati.

Ora la domanda è, come si passa da 523€ a 1225€ di pensione minima al mese? Nel mese di dicembre saranno molti i pensionati che potranno godere di questo passaggio, grazie alla somma di tutte queste maggiorazioni che vi abbiamo appena illustrato.

I percettori della tredicesima, della quattordicesima e di tutte quelle % maggiorate potranno finalmente mettere da parte un bel gruzzoletto che potrebbe trasmettere grande serenità.

E voi cosa ne pensate di questi bonus previsti per alcuni pensionati? Credete che siano adeguati e idonei per tutti o che alcuni cittadini possano beneficiare di maggiori agevolazioni in comparazione con altri? Diteci la vostra e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati in tema di pensioni e non solo.