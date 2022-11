Ida Platano, prima di UeD faceva un lavoro umilissimo: ecco come si manteneva

Ida Platano, prima di partecipare a Uomini e Donne, si manteneva facendo un lavoro molto umile. Ecco di quale si tratta.

Uomini e Donne è una trasmissione televisiva che ha come obiettivo quello di cercare il partner della propria vita a tutti coloro che secondo ne fanno richiesta alla redazione del programma.

Nel corso degli anni, sono stati tanti i protagonisti che si sono avvicendati sul trono tra cui anche alcuni che hanno superato l’età per poter partecipare al trono classico e così si è trovata una soluzione.

Ida Platano: che lavoro faceva prima di Uomini e Donne

Da oltre 10 anni, infatti, oltre al trono riservato ai più giovani, ci sono alcune puntate che vengono dedicate a coloro che hanno superato i 35 anni d’età e che sono più in la con gli anni.

Molti di questi, hanno deciso di formare una coppia come successo per Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che dopo aver debuttato all’interno del programma hanno deciso di uscire assieme dal programma.

La loro storia, però, non ha avuto un lieto fine e dopo vari tira e molla, i due hanno deciso di non riprovarci più, tornando all’interno del programma per trovare un nuovo amore, come infatti è accaduto.

Dopo aver partecipato a Temptation Island e aver cercato di ritrovare un punto in comune, Ida e Riccardo hanno capito che non c’era nient’altro da fare e in particolar modo Ida è stata conquistata da un altro cavaliere.

Infatti, in una delle ultime puntate dello show, la donna ha deciso di abbandonare il programma per instaurare una storia d’amore con Alessandro Vicinanza, uno dei suoi pretendenti.

Ma la presenza di Ida all’interno del programma era molto importante, tant’è che la stessa conduttrice sembrava avere una particolare predilezione nei suoi confronti e da tempo si parla di un suo futuro ingaggio da opinionista.

Questa voce ha cominciato a circolare già da questa estate, ma si è rivelata falsa e adesso che la donna non ha più uno scopo di ritornare nel programma, in quanto sembra aver trovato la sua dolce metà, l’unico modo per ritornarci è come commentatrice.

Molti telespettatori, però, credono che la donna possa tornare nuovamente come dama, tra qualche mese, in quanto non sono convinti della sua scelta fatta e della relazione con il cavaliere Alessandro.

Le parole della dama

Intervistata dal magazine ufficiale del programma, la Platano ha parlato di come la sua vita è stata stravolta e di come da un momento all’altro si è trovata ad avere la notorietà che il programma le ha dato.

Parlando dei suoi lavori, Ida ha confessato che quando abitava a Palermo ha cominciato a lavorare per una coppia di parrucchieri senza che avesse nessuna esperienza nel campo e per questo faceva solo lo shampoo alle clienti e spazzava per terra.

È stato il suo datore di lavoro, col tempo, a spingerla a formarsi professionalmente e questo ha richiesto tempo prima che lei stessa cominciasse a mettere le mani tra i capelli delle clienti del salone.

Ida, nell’intervista, ha anche svelato che uno dei suoi più grandi sogni era quello di fare la hostess di volo e spera che presto possa espandere la sua attività.