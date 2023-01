Amici, Wax figlio d’arte: avevate capito che è la mamma? Ecco di chi si tratta

Tutti conosciamo Wax, uno dei cantanti più controversi di quest’edizione di Amici. Ma sapevi che fosse figlio d’arte? Ecco chi è la mamma.

Scopriamo insieme l’identità della madre di Wax, una donna che molto ha a che fare con il mondo dell’arte in cui vorrebbe tanto entrare il figlio.

Amici, tutto su Wax

Wax è un cantante del talent show di Canale 5, “Amici di Maria De Filippi”, che viene considerato carismatico, ma spesso indisciplinato. Wax, il cui vero nome è Matteo, sta partecipando all’attuale edizione del talent show di Canale 5, nel team di Arisa.

Durante la sua partecipazione, Wax sta mostrando una forte personalità e un talento unico, ma sta anche avendo alcuni problemi di disciplina, come non pulire molto la casa o avere comportamenti inappropriati.

Nonostante questi problemi, Wax continua a essere molto popolare tra il pubblico e continua ad avere successo nella sua carriera musicale. Gli streaming del cantante, infatti, sono davvero numerosi, specialmente su Spotify.

Le sue canzoni più ascoltate sono Turista per sempre e Ballerine e guantoni. Di recente, il cantante ha cambiato atteggiamento, da quando uno dei suoi migliori amici all’interno della scuola, Tommy Dali, ha dovuto lasciarla a seguito di un provvedimento disciplinare preso dagli autori del programma e da Rudy Zerbi.

Il tutto è avvenuto a seguito degli accadimenti di Capodanno, che sono rimasti nascosti per settimane e che continuano a rimanerlo. In generale, alcuni utenti del web sostengono che i ragazzi avrebbero sniffato la noce moscata o aver creato un qualche intruglio con quest’ingrediente che è davvero pericoloso per la nostra salute se assunto in quantità non moderate.

Altri ritengono che, invece, i giovani abbiano deciso di farsi dei tatuaggi con degli aghi improvvisati, che avrebbero potuto causare loro dei gravi effetti collaterali, come malattie e infezioni.

In generale, Wax si sta trovando sempre in mezzo ai provvedimenti disciplinari di Amici, ma continua a mantenere i suoi rapporti solidi con alcuni concorrenti del programma. Un altro rapporto davvero speciale, Wax lo ha con la madre. Ecco chi è.

Chi è la madre del cantante di Amici?

L’anno scorso aveva preso parte ad Amici di Maria De Filippi il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, Luca D’Alessio. Adesso, invece, sotto i riflettori c’è Angelina Mango, figlia del celebre cantante Mango.

Ma in realtà, in molti non sanno che anche Wax è figlio d’arte. Matteo, infatti, è figlio di una nota artista, una pittrice molto famosa per le sue opere. Matteo e sua madre vivono a Milano, una città che evidentemente può offrire grandi opportunità di far carriera in questo settore.

Non solo Angelina, quindi, anche Wax può essere considerato un figlio d’arte. Ora in tanti si chiedono se il fatto che Matteo abbia una madre famosa nel settore artistico possa agevolarlo o addirittura ostacolarlo.

E’ noto, infatti, che spesso i figli d’arte debbano faticare il doppio per venire apprezzati come individui singoli e indipendenti e non come prolungamenti delle proprie famiglie. I fan di Wax sono sicuri che il cantante si farà strada per conto suo.