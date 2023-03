Amici, vi ricordate della cantante Tish? Spunta lo scatto: è dimagrita tanto | FOTO

By

Capelli rossi e voce calda, impossibile non ricordare Tish la cantante di Amici di Maria De Filippi? Oggi è totalmente diversa da allora.

Amici di Maria De Filippi ogni anno stupisce con la presenza di talenti di canto e ballo, che dopo un duro percorso possono spiccare il volo. Non tutti riescono a subire la pressione, altri non raggiugono il successo sperato e poi c’è chi cambia completamente tanto da essere quasi irriconoscibile. Tish, la cantante di Amici 18 (edizione vinta da Alberto Urso) ha sicuramente lasciato il segno con il suo look particolare e una voce da togliere il fiato. Oggi è completamente cambiata nell’aspetto, mostrando lei stessa la trasformazione.

Tish, look e voce per l’ex allieva di Amici

L’edizione di Amici del 2018 ha sfornato tantissimi talenti, come Alberto Urso e Giordana Angi solo per citarne qualcuno. In un tripudio di talenti, anche la cantante Tish è rimasta nel cuore dei suoi fan.

I capelli rossi a caschetto con una frangetta particolare e i due pallini sotto gli occhi, diventati un vero e proprio simbolo. Non ha vinto l’edizione e non ha spiccato il volo come i suoi colleghi, nonostante l’innegabile talento. Ha scritto sicuramente la moda di quel momento, con le sue acconciature e il suo make up.

Ha fatto parlare i giornali di gossip anche per la sua vicinanza con il vincitore, oggi cantante affermato, Alberto Urso. Insomma, Tish è una vera icona per i suoi fan e oggi è tornata a far parlare di se dopo un video di Tik Tok particolare ed enigmatico.

Come è la cantante oggi? Completamente diversa

Sul suo profilo Instagram sono state postate nuove foto in bianco e nero che la ritraggono più bella che mai. È dimagrita, i capelli sono cresciuti tenuti morbidi dal colore acceso ma non vivace. Il make up è meno floreale, con uno sguardo diverso dal solito.

Il profilo Tik Tok della cantante è seguito da moltissime persone e il video postato non è passato inosservato. Una carrellata di foto quando era una allieva del talent con la scritta “Quanto ha fatto male?” e poi appare lei, bellissima in total black.

I commenti al video sono stati molti, infatti i fan hanno notato un cambiamento radicale non solo nel look. Tish è dimagrita moltissimo dalla sua ultima apparizione e in molti si chiedono a cosa sia dovuto. Una delusione professionale o d’amore?

Non ci sono risposte e non si sa cosa sia accaduto alla giovane ragazza. Un video verità o provocatorio, rimandando a quegli anni dove la sua voce era entrata nelle case degli italiani, così come quel look particolare che mostrava fiera.

Tish è cambiata, cresciuta e i suoi fan vorrebbero delle risposte anche sul suo futuro professionale. I capelli rossi non ci sono più, il caschetto nemmeno così come i segni sul viso: la voce è sicuramente rimasta la stessa e siamo certi che presto tornerà a far sognare i suoi fan.