La tendenza del momento è la collana con la croce, ecco il gioiello che impreziosisce il décolleté

La tendenza del momento è la collana a croce, il gioiello da avere e da utilizzare per impreziosire il proprio decolletè.

L’accessorio arriva direttamente dagli anni 80 ed è legato ad un immaginario rock ma anche pop; la collana con ciondolo a croce, grazie al ritorno di quello che è lo stile gothic chic, acquisisce anche una sorta di gusto vittoriano.

Croci piccole, brillanti o semplici: ecco l’accessorio del momento

Le collane del momento hanno ciondoli a forma di croce e a quanto pare sono un vero e proprio evergreen nel mondo della gioielleria. Chiara Ferragni lo sa ed ha lanciato infatti sul mercato delle piccole croci con zirconi e i suoi fan ne sono stati attratti sin da subito. L’imprenditrice digitale, negli ultimi tempi, è sempre impreziosita dalle sue sottili collanine che ama sovrapporre facendo sì che si crei un effetto minimal ma raffinato. Anche altre star italiane hanno deciso di impreziosire il loro decolletè con una croce. Elodie l’estate scorsa ha stupito i fan con un altro dei suoi cambiamenti: la cantante per il video della canzone Tribale si spira ad un look di un periodo a cavallo fra vecchio e nuovo millennio.

Le croci quindi sono tornate alla ribalta prepotentemente a partire dall’estate scorsa, una stagione che ha visto questo accessorio un po’ ovunque senza nessuna eccezione nel mondo dello spettacolo, partendo proprio dalle donne maggiormente in vista del pianeta. Stiamo parlando proprio delle Kardashian, complice anche il fatto che per il matrimonio fra Kourtneyt e Travis sia stato scelto lo stile vintage del duo Dolce&Gabbana per il loro matrimonio all’italiana, le hanno mostrate orgogliosamente per i propri look che sono anche diventati virali. Kendall Jenner la sfoggia con una base in filigrana che pende da un ciò choker di tessuto.

La sorella Kim Kardashian ha scelto questo accessorio per completare la maggior parte dei suoi look di quest’anno. Lo scorso settembre ha deciso di indossarne una da abbinare all’abito firmato Dolce&Gabbana per sfilare sulla passerella della Milano fashion Week, il look in questione ha raccolto tutti gli applausi possibili ed ha attirato anche i due stilisti che faranno da consulenti per la sua collezione chiamata Ciao Kim!. È tornata poi a Milano proprio questo mese in occasione delle sfilate donna della fashion Week. Per questa occasione ha scelto un look molto simile a quello utilizzato per la campagna Dolce&Gabbana, brand di cui ormai è musa e testimonial. Per lei le croci adornate con strass sono un pezzo a cui non può rinunciare.

Ad introdurre la croce appesa ad una catenina sottile però è la diva degli anni 80: Madonna. Tutti coloro che indossano le croci al collo oggi devono tutto proprio a lei. Madonna ha introdotto le croci gioiello all’interno dei suoi look a partire dagli anni 80, periodo di Like a Virgin e Like a prayer, ed ha considerato questo accessorio un suo ‘feticcio’.

Anche Kate Middleton, principessa del Galles, ha impreziosito il suo collo con un ciondolino a forma di croce, ma lei ha optato per un modello più semplice e delicato, classico ma prezioso. Proprio come ha fatto Lady Diana Spencer negli anni ’80, con la sua collana di perle impreziosita da un super ciondolo a croce composto però da ametiste. Questa collana, che la principessa del Galles non aveva all’interno della sua collezione ma che poteva indossare ogni qualvolta ne avesse voglia grazie alla gentile concessione dei proprietari di quell’epoca, è nota come ‘Croce di Attallah’ ed è stata realizzata negli anni ’20.

Gioiello apprezzatissimo anche dagli uomini, c’è chi le preferisce più piccoline e chi invece un po’ più appariscenti. Harry Styles preferisce le prime: prima ancora di diventare l’icona del fashion che è oggi, indossava una piccola croce per dare al suo stile un tocco di personalità che all’epoca (2013) era ancora in via di definizione. P.Diddy invece ha scelto di indossarne una diversa da quella di Harry Styles, lui preferisce un modello più appariscente. Non c’è quindi alcuna differenza fra quello che gli uomini e quello che le donne vogliono indossare, soprattutto quando si parla di accessori e capi di tendenza.