Amici, ricordate Antonino Spadaccino? Nessuno si aspettava un finale del genere

Ecco com’è diventato oggi il celebre cantante italiano che qualche anno fa aveva trionfato ad Amici, Antonino Spadaccino.

Il successo di Antonino Spadaccino

Conosciamo tutti Antonino Spadaccino, il vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante dalla voce blues ha trionfato nel talent show di Canale 5, ma non è riuscito a ottenere il successo sperato in Italia.

Nel corso di questi anni ha pubblicato numerosi album e ha partecipato anche a programmi stranieri che hanno sottolineato l’unicità del suo timbro vocale. Poi Antonino è tornato anche in Italia e ha partecipato a Bake Off Italia in compagnia di Emma Marrone.

Ma com’è diventato oggi? Sappiamo che in passato aveva qualche chilo in più e sicuramente che fosse più inesperto.

Oggi è un uomo navigato nel mondo dello spettacolo, che sa tenere il palcoscenico e cimentarsi anche in esperienze che fino a qualche anno fa non avrebbe pensato di fare.

Come è diventato oggi Antonino Spadaccino?

Oggi Antonino è un uomo di successo, molto seguito soprattutto sui social media. Ha deciso di rilanciare la sua notorietà partecipando alla trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti, Tale e Quale Show.

Nel corso della prima puntata, Antonino ha trionfato arrivando al primo posto in classifica con la sua imitazione di Marco Masini.

Il giovane ha stupito tutti e ha indotto Cristiano Malgioglio a lanciare un appello alle case discografiche italiane e anche ad Amadeus, che anche il prossimo anno sarà il direttore artistico di Sanremo.

Cristiano Malgioglio ha chiesto alle case discografiche e ad Amadeus di dare un’altra opportunità ad Antonino, vista la sua voce incredibile. Il suo appello verrà ascoltato? Antonino riuscirà finalmente a entrare anche nelle classifiche italiane con i suoi brani di musica leggera?

Noi glielo auguriamo. E nel frattempo vi mostriamo una foto che vi stupirà. Ecco com’è diventato oggi:

Da quanto era un giovane ragazzo che stava facendo gavetta di tempo ne è passato. Antonino ha riuscito a inseguire il suo sogno di vivere di sola musica. Fisicamente è sempre uguale. Ha perso qualche chilo e ha uno stile più definito, vista la maturità personale e artistica che ha raggiunto negli ultimi anni.

E voi cosa ne pensate? Credete anche voi che la voce di Antonio Antonino sia davvero unica e che il cantante meriti un’opportunità? Fatecelo sapere!