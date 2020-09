Torna la paura in Texas in alcune località nella zona di Houston: i residenti, oltre 120 mila, sono stati allertati a non usare l’acqua dei rubinetti per nessuna ragione. Tutto questo a seguito della morte di un bambino di 6 anni, Josiah McIntyre, che ha inalato l’ameba mangia-cervello e che sembrerebbe trovarsi proprio nella locale rete idrica.

Continua a leggere

Continua a leggere

Dopo l’iniziale risultato negativo, i test effettuati dalle autorità competenti hanno infatti rilevato la presenza del microbo mortale, Naegleria Fowleri. L’avviso di allerta massima riguarda anche alcuni stabilimenti di Freeport, con migliaia di dipendenti, e le prigioni statali di Clemens e Wayne Scott, che contano moltissime persone tra detenuti e dipendenti.

I funzionari della cittadina di Lake Jackson, nella quale risiedeva il bambino deceduto, sono all’opera per disinfettare le reti idriche. Nella città le autorità hanno messo a disposizione dei cittadini numerose casse di acqua potabile in bottiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere

Gli Stati Uniti non sono nuovi a questo tipo di infezioni. Nel mese di luglio un altro ragazzo di 13 anni, in vacanza in Florida con la sua famiglia, è rimasto vittima dell’ameba mangia-cervello. Secondo le indagini, il ragazzo stava nuotando in un lago quando il parassita si è introdotto nel suo corpo, causando la meningoencefalite amebica primaria, per cui non esiste nessuna cura.

Cos’è l’ameba mangia-cervello

Come spiega il Center of Disease Control and Prevention, l’ameba mangia-cervello o Naegleria Fowleri è un minuscolo parassita, della lunghezza di 20 micrometri, che può infettare molti animali, soprattutto i mammiferi. L’uomo può contrarre questo parassita in ambienti caldi e di acqua dolce, come laghi e fiumi, e le persone vengono infettate quando il patogeno entra nel corpo attraverso il naso.

Continua a leggere

Nell’uomo, il parassita può essere la causa di una malattia gravissima, la meningoencefalite amebica primaria, che attacca il sistema nervoso centrale: se non viene diagnosticata immediatamente, può portare alla morte nel giro di una settimana.

Continua a leggere

Come spiegano gli esperti americani, in generale “non si può essere infettati da Naegleria Fowleri bevendo acqua contaminata”. In casi rarissimi, però, le infezioni dell’ameba mangia-cervello possono verificarsi quando l’acqua contaminata proviene dalle piscine con poca manutenzione o da rubinetti contaminati. Gli esperti ricordano che il parassita si può trovare in tutto il mondo.

Continua a leggere