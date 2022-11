Danimarca-Tunisia, probabili formazioni e statistiche

Il Gruppo D si apre con la sfida tra Danimarca e Tunisia, match che potrebbe rivelarsi fondamentale per il secondo posto del girone, il primo dovrebbe andare ai campioni del mondo della Francia che stasera esordieranno contro l’Australia



Dopo la semifinale ottenuta nell’ultima edizione degli Europei la Danimarca arriva al mondiale con l’obiettivo di continuare a stupire e proseguire il percorso di crescita iniziato qualche anno fa.

Morten Hjulmand ritrova Eriksen che torna a giocare una competizione cosi importante ad un anno di distanza dal bruttissimo infortunio subito durante l’europeo.

La Danimarca si giocherà fino in fondo le proprie chance cercando una qualificazione agli ottavi di finale in un girone in cui la Francia di Mbappè parte sicuramente con i favori del pronostico.

La Tunisia invece cerca la sua prima storica qualificazione agli ottavi di finale di un mondiale, per farlo dovrà battere la Danimarca nel match di oggi cercando poi di raccogliere qualche punto nelle successive sfide con Francia ed Australia.

Il match si giocherà alle 14 e sarà trasmesso in diretta esclusiva sui Canali Rai, stasera Francia e Australia chiuderanno la prima giornata del girone.



Danimarca con il 3-4-1-2, Dolberg e Braithwaite in attacco

Non dovrebbero esserci novità nell’undici iniziale danese con Morten Hjulmand che dovrebbe confermare l’ormai collaudato 3-4-1-2.

In porta Schmeichel, la difesa a tre sarà composta da Andersen, Kjaer e Christensen.



Sulla corsia di destra confermato il terzino dell’Atalanta Maehle, a sinistra invece il favorito è Wass.

Centrocampo di grande quantità con Hojbjerg e Delaney, Eriksen giocherà da trequartista alle spalle di Braithwaite e Dolberg.

Tunisia con il 4-3-3, Jaziri giocherà da unica punta

Tanta curiosità anche per vedere l’esordio in questo mondiale da parte della Tunisia, nazionale che nella storia non ha mai raggiunto gli ottavi di finale ma è apparsa in netta crescita nelle ultime uscite ufficiali.

Tra i pali ci sarà Dahmen, davanti a lui pronti Drager, Ifa, Talbi e Maaloul.

Skhiri, Laidouni e Hannibal guideranno il centrocampo, davanti il tridente offensivo sarà composto da Khazri e Msakni che giocheranno dietro all’unica punta Jaziri.

La partita tra Danimarca e Tunisia aprirà il Gruppo D del mondiale, stasera alle 20 toccherà a Francia ed Australia completare la prima giornata.

Il match sarà trasmesso alle 14 italiane in diretta su Rai 1 e in streaming tramite l’App RaiPlay.