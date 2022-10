Ambra Angiolini, sapete qual è il suo titolo di studio? Oltre che bella pure intelligente

By

Ambra Angiolini, oltre che bellissima, l’attrice italiana è anche super intelligente. Sapete che titolo di studio ha conseguito? Ve lo sveliamo noi.

La bellissima ex compagna di Francesco Renga ha conseguito questo titolo di studio! Che talento la bella Ambra! Oltre che meravigliosa è anche super preparata e una donna molto colta.

Ambra Angiolini, volto noto amatissimo della televisione italiana

Ex ragazza di “Non è la Rai”, ex compagna di Francesco Renga ed ex compagna di Massimiliano Allegri, ci sono tante “ex” esperienze nella vita della bella attrice e conduttrice italiana che da tanti anni è star del mondo dello spettacolo del nostro Paese.

Inizia da giovanissima, la Angiolini, a farsi conoscere dal pubblico. Sicuramente, il successo più grande arriva per lei quando diventa il volto principale della trasmissione Mediaset “Non è la Rai” che la consacrerà al successo.

La vita di Ambra da quel momento cambierà totalmente: diventerà lei uno dei volti più richiesti e pagati della televisione italiana. Nel giro di pochissimo tempo, Ambra sarà star di pellicole cinematografiche e trasmissioni televisive oltre che regina del gossip e dei pettegolezzi.

Prima compagna di Francesco Renga (che le ha dato due figli meravigliosi, Jolanda e Leonardo) per tanti anni. Poi compagna di Massimiliano Allegri che invece l’ha delusa e ferita con un meschino tradimento.

Oggi Ambra si è però ripresa dalle batoste riservatele dalla vita ed ora è una donna splendida e rifiorita, con un nuovo obiettivo professionale: X-Factor che la sta rendendo ancora più amata dai telespettatori.

Sapete però che Ambra non ha conseguito successi soltanto in televisione ma anche nella vita privata? Ecco che titolo di studio ha ottenuto.

Che titolo di studio ha la bella attrice italiana

Ambra Angiolini ha dedicato buona parte della sua vita a costruire la sua carriera professionale. Ha iniziato da giovanissima, ancora minorenne, a bazzicare sul piccolo schermo.

Per un periodo, dunque, ha dovuto mettere da parte anche gli studi: nel bel mezzo del periodo liceale si è ritrovata infatti con tanti incarichi professionali che le hanno impedito di poter frequentare normalmente il liceo.

Per un po’ la Angiolini ha dovuto mettere in stand-by la sua carriera da studentessa per dedicarsi a quella televisiva, senza perdere però mai di vista il suo obiettivo principale: diplomarsi.

Quando diventa il volto di “Non è la Rai”, Ambra doveva terminare il liceo linguistico. La donna non è riuscita però a diplomarsi insieme alla sua classe ma ha conseguito ugualmente il diploma da privatista.

Appassionata di lingue straniere, in particolare inglese e spagnolo che insieme a storia e ad italiano erano e sono ancora tutt’oggi le sue materie preferite, è riuscita a portare a casa anche questo straordinario successo privato.

Non ha scelto invece di proseguire con l’università, Ambra Angiolini, dato che la fortuna ha voluto che diventasse una star famosissima del mondo dello spettacolo italiano. I suoi figli però, hanno obiettivi diversi: sia Leonardo che Jolanda, i gioielli che ha avuto da Francesco Renga, sono in età scolare e stanno continuando i loro studi rendendo così mamma Ambra e papà Francesco genitori orgogliosissimi.

Giovani riservati e introversi, poche volte i figli di Ambra e Francesco si mostrano in compagnia dei famosi genitori. Tuttavia, talvolta, si concedono in qualche scatto amatissimo ai fan della ex coppia, lasciandosi immortalare in alcune foto che diventano poi virali.

Ritornando a Ambra, l’attrice, insomma, non è solo bella e brava ma è anche intelligente e il suo percorso di studi lo dimostra. Anche se un po’ più in ritardo rispetto agli altri, dato che è stata impegnata sul set fin da giovanissima, non ha mai perso di vista il suo obiettivo, il diploma, ed è riuscita a conseguire questo traguardo da sola e con orgoglio.