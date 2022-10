Migranti, 1.300 persone a rischio nel Mediterraneo: l’SOS di Alarm Phone

Sono ancora in attesa di un porto sicuro gli oltre 1.300 migranti che si trovano nelle acque del Mediterraneo a bordo di due imbarcazioni, che rischiano da un momento all’altro di annegare.

A lanciare l’allarme è il centralino di soccorso Alarm Phone, che è in contatto con i naufraghi, partiti dalla Libia. Dodici sarebbero le persone al momento decedute, mentre le altre rischiano di morire di disidratazione.

Sarebbero oltre 1.300 i migranti in attesa di essere salvati quelli che si trovano a bordo di due barchini nella zona Sar tra Malta e l’Italia. A lanciare l’allarme è stato il centralino di soccorso, Alarm Phone, i cui operatori sono in contatto con i naufraghi.

I migranti, che sono partiti dalla Libia, hanno riferito che 12 persone sono morte e molto sono a rischio di disidratazione. “Entrambe le barche potrebbero affondare in qualsiasi momento. Hanno paura di annegare”, ha scritto sui canali social l’organizzazione non governativa, che ha ha spiegato di aver già allertato le autorità.

More than 1300 people remain at risk in the #SAR zone shared between #Italy & #Malta.

Authorities were alerted almost 8h ago. People in danger reported that 12 people have died or are unconscious and many suffer from dehydration. Both boats could sink at any moment.

— Alarm Phone (@alarm_phone) October 25, 2022