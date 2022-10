Etichette dai barattoli, il trucchetto per toglierle senza usare l’acqua

Come togliere le etichette dai barattoli facilmente? Non devi usare l’acqua ma questo rimedio infallibile.

Amiamo conservarli, perché possono sempre tornarci utili. È una cosa che più o meno facciamo tutti noi, vero? Eppure spesso c’è un bell’intoppo: le etichette. Molti di questi barattoli presentano delle etichette spesso difficili da togliere anche solo con l’acqua.

Questo perché sono utilizzate delle colle che non sono proprio così facili da rimuovere. Eppure qui di seguito vi mostreremo che non è impossibile farlo.

Come rimuovere le etichette dai barattoli?

Quando acquistiamo dei barattoli, di qualsiasi materiale essi siano, siamo attratti dall’idea di poterli conservare, senza doverli necessariamente buttare. Questo significa sicuramente darsi anche la possibilità di poterli riutilizzare, nel modo che riteniamo più opportuno.

Ma non sempre questo è possibile: a volte ci sono quelle antipatiche etichette che proprio non si tolgono e che possono renderci tutto più difficile e antipatico. Cosa fare a tal proposito? Buttiamo i barattoli o esiste un modo per togliere queste etichette senza alcun problema?

Come vedrete qui di seguito, parleremo di un trucchetto utile per risolvere questo gran dilemma. Prima però cercheremo di capire perchè le etichette vanno messe sui barattoli. Non vi resta che continuare a leggere per saperne di più.

L’utilità dell’etichetta: a cosa serve

Apporre un’etichetta su un prodotto alimentare o su un barattolo ha sicuramente la sua utilità. Prendiamo come riferimento il miele: sicuramente è necessario far riferimento a un’etichetta che ce ne spieghi le caratteristiche.

L’etichetta serve proprio a questo: darci informazioni sul prodotto che stiamo acquistando o che vorremmo acquistare. Rappresenta quasi un assaggio, se ci pensiamo noi acquistiamo qualcosa dopo aver letto cosa contiene e com’è fatto. Altrimenti lasceremmo tutto sugli scaffali, non credete?

Ecco che l’etichetta rappresenta il primo contatto tra consumatore e prodotto. Nello specifico questo è ancora più vero se si parla di barattoli.

In tal caso si parla di etichette adesive che troviamo all’esterno del barattolo stesso e su cui sono riportate informazioni come:

Marchio

Nome dell’azienda

Immagine del prodotto

Peso

Scadenza

Come conservarlo.

Ecco che l’etichetta ha una funzione importante e che in un certo senso esprime al meglio l’identità del prodotto oltre che la sua qualità.

Una volta acquistato il prodotto, l’etichetta, però, perde la sua utilità. Ecco che dovremmo sbarazzarcene, soprattutto se vogliamo conservare il barattolo. Come riuscirci?

Togliere le etichette senz’acqua: il metodo

Per rispondere a tale domanda facciamo riferimento a un trucchetto e due ingredienti. L’Olio e il bicarbonato, rappresentano un mix perfetto se si parla di togliere le etichette dal barattolo. Entrambi grazie alle loro proprietà smacchianti e non solo, insieme sono una vera bomba.

Cosa fare a tal proposito? Bisogna rimuovere l’etichetta dal barattolo non bagnato. Quindi niente acqua, il barattolo dovrà essere asciutto.Poi prendete i due elementi e cercate di mescolarli insieme, possibilmente prendendone la stessa quantità.

Per quanto riguarda l’olio, potete sceglierne uno qualsiasi da cucina. Ottenuto questo mix, potrete applicarlo su ciò che resta della colla ancora presente sul vostro barattolo.

Ora dovrete attendere circa mezz’ora. L’olio in questo lasso di tempo potrà penetrare in tutti i residui di colla che saranno sciolti completamente.

Insomma come potete ben notare, vi abbiamo parlato di un singolo rimedio che non presuppone l’uso dell’acqua e che risulta essere davvero efficace. Utilizzatelo e vedrete che non sarà più un problema dover riutilizzare i vostri barattoli.