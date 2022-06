Amazon Prime Day 2022: il giorno degli sconti sta arrivando, ecco quando

Un appuntamento che tutti gli amanti dello shopping online attendono ogni anno: ecco arrivate le date ufficiali dell’Amazon Prime Day 2022, una giornata di sconti unici dedicati solo agli iscritti.

Torna anche quest’estate la doppia giornata di sconti che Amazon dedica a tutti gli iscritti al programma Prime, ovvero i Prime Day 2022, che a breve scatteranno.

Infatti, le date sono state annunciate in queste ore, con un comunicato stampa ufficiale del colosso di Seattle, anticipando anche qualche novità e cosa succederà in quei due giorni speciali per tutti i partecipanti. Ecco tutte le notizie.

Amazon Prime Day 2022: le date ufficiali

Il colosso dello shopping online Amazon ha annunciato ufficialmente che i Prime Day 2022 si terranno martedì 12 luglio e mercoledì 13 luglio, quindi giusto tra un mesetto sarà possibile approfittare di tutte le offerte che verranno lanciate sul famoso e-commerce.

Poiché i saldi sono a solo un mese di distanza, gli esperti dicono che non è mai troppo presto per iniziare a pianificare, soprattutto perché l’evento offre migliaia di offerte su prodotti che vanno dall’attrezzatura da palestra all’elettronica, che in genere non si vedono durante l’anno.

Queste fantastiche offerte, però, sono riservate ai membri Prime di Amazon, il programma a pagamento, gratis per i primi 30 giorni. Quindi si può approfittare dell’iscrizione e della promo per iscriversi, acquistando così ciò che serve a prezzi mai visti.

Amazon ha confermato, nel comunicato stampa ufficiale, che ospiterà il Prime Day in più di 20 paesi con offerte di marchi nazionali e piccole imprese di ogni categoria.

Quando l’evento è iniziato nel ormai lontano 2015, era su scala molto più piccola: infatti, il Prime Day era lungo solo 24 ore e si è tenuto in soli nove paesi. Negli anni successivi, l’Amazon Prime Day è cresciuto tantissimo, come d’altronde proprio l’azienda.

Le offerte anticipate del Prime Day

Appurato che le due date da segnare in calendario sono il 12 e il 13 luglio, è bene sapere che Amazon prevede un’anticipazione delle offerte già dalla settimana prossima.

Infatti, il 21 giugno, l’e-commerce renderà disponibili le prime offerte. Su Amazon Fresh, per esempio, i clienti avranno a disposizione 5 euro di sconto acquistando cinque prodotti relativi a determinate categorie, come carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert, snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Inoltre, per chi non l’ha mai provato, sarà possibile provare il servizio di Amazon Music Unlimited, gratuitamente per i primi 4 mesi, un’offerta imperdibile per gli amanti della musica. Per chi, invece, ama gli audiolibri, potrà abbonarsi al servizio Audible a soli 2,50 al mese, invece di 9.99. Questo per i primi 6 mesi, un’altra offerta mai vista e davvero imperdibile.