Riscalda casa con 10 centesimi al giorno, hai la soluzione sotto gli occhi e non lo sai

Come riscaldare casa a basso costo

La tua casa è fredda e non sai come renderla più calda? Ecco di seguito alcuni consigli che siamo sicuri che ti aiuteranno.

Devi sapere che il riscaldamento rappresenta in media il 15% dell’energia totale che consumiamo in una abitazione. La cosa più importante è trattenere il massimo calore all’interno della casa, per evitare perdite.

Una dimora ben isolata può ridurre i costi di riscaldamento tra il 20 e il 40%. Ci vorranno solo 10-15 minuti per ventilare completamente una casa. Non farlo nelle ore più fredde della giornata, cerca le ore in cui la temperatura è più alta.

La suddivisione in zone è fondamentale, impedisce una circolazione eccessiva dell’aria, riduce le dispersioni di calore. L’abitudine di chiudere le porte genera piccole quantità di calore, fornendo più comfort in casa.

Attraverso il vetro possiamo assorbire l’89% dell’energia solare, in particolare legno e metallo. Il vetro trattiene il 5% di quel calore, mentre il restante 6% viene riflesso verso l’esterno e perso. Durante il giorno, se è una giornata di sole, dovremmo approfittarne per raccogliere tutto il calore che possiamo.

Idealmente, nel momento in cui il sole colpisce la casa, non ci sono ostacoli che impediscano alla luce di entrare all’interno, come tende o persiane. Non aprire le finestre, perché il calore che sta accumulando la abitazione andrà via.

Quando arriva la notte, chiudi le tende e le persiane per evitare che il calore fuoriesca. Cerca di orientare la tua casa in modo che le stanze in cui dormi siano esposte al sole durante il giorno.

Un materiale poco costoso che puoi acquistare in qualsiasi negozio di ferramenta è il nastro adesivo isolante, utilizzato per coprire le crepe esistenti in porte, finestre o crepe. Evita la sensazione che abbiamo che c’è corrente ma non sai da dove viene.

Fai attenzione quando sigilla il flusso d’aria verso l’esterno, puoi aumentare la possibilità di accumulo di monossido di carbonio, specialmente se usi gas naturale o propano. Assicurati di installare un rilevatore di monossido di carbonio.

Ecco la soluzione definitiva

Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo incredibile e davvero innovativo che vi aiuterà a riscaldare la vostra casa.

Tutto quello che vi serve sono dei vasi di terracotta, un vassoio in metallo e delle candele.

Ciò che dovete fare è mettere questo vassoio nella stanza della vostra abitazione che ritenete sia la più fredda.

Quindi posizionare al di sopra del vassoio i vasi di terracotta, che dovrebbero possedere dei fori sul fondo, e inserire al loro interno le candeline.

Una volta che le candele verranno accese, queste inizieranno a riscaldare il materiale della terracotta, che comincerà a propagare il calore nella stanza.