Sassari, morta Martina Berluti. La ragazza di 17 anni stava svolgendo i suoi allenamenti, quando è caduta da cavallo.

Tragico incidente per una 17enne di Sassari la quale, durante gli allenamenti di equitazione, è caduta da cavallo, perdendo la vita. La giovane, Martina Berluti, si è spenta in un maneggio di Porto Torres, dove l’incidente si è svolto sabato: il cavallo sul quale si stava allenando, infatti, è scivolato durante la corsa, facendo cadere la 17enne al suolo. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di soccorritori e medici. Quando, infatti, è arrivata in ospedale, le sue condizioni erano critiche e, poco dopo, la ragazza è deceduta.

Sassari, cade da cavallo durante gli allenamenti: muore 17enne

Martina Berluti, di 17 anni, è morta a seguito di una caduta da cavallo durante gli allenamenti. L’accaduto si è svolto, sabato scorso, in un maneggio di Porto Torres.

La ragazza è caduta dall’animale, il quale è scivolato, perdendo l’equilibrio. Pertanto, la giovane non è riuscita a mantenere l’equilibrio, cadendo, a sua volta, sul terreno. Nonostante l’intervento tempestivo di soccorritori e medici, per Martina non c’è stato nulla da fare.

La 17enne era già conosciuta nel campo in quanto, grazie alla sua bravura, era una promessa dell’equitazione. Dopo la caduta, è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove, però, i medici non hanno potuto salvarle la vita.

La ragazza gareggiava con l’Endurance Team e, nel corso della sua breve carriera, ha ottenuto diversi premi, tra i quali ci sono la medaglia di bronzo ai campionati italiani Young Rider, nonché la medaglia d’oro ai Campionati Italiani giovanili di Endurance.

Il cordoglio della Endurance

Anna Teresa Vincitelli, tecnico di Endurance della Fise Sardegna ha espresso il proprio dolore per la perdita della giovane che ricorda come “sorridente, solare, in gamba“, la quale aveva iniziato il suo percorso, nel mondo dell’equitazione, sin da bambina.

Durante l’infanzia, infatti, ha gareggiato sui pony e aveva dimostrato, già da tenera età, di avere la stoffa della campionessa. La notizia della dolorosa perdita è stata resa nota, dal comitato, sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato.

In un post sul social network, infatti, è stato comunicato che Martina Berluti era scomparsa e che tutte le persone che fanno parte del Comitato Regionale Fisse Sardegna e del consiglio direttivo del Cr Fise Sardegna stringevano la famiglia in un abbraccio, porgendole le proprie condoglianze per la tragica perdita subita.