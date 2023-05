Altro che detersivo, questo pulisce fino a 10 volte meglio e ce l’hai già a casa

Grazie a questo prodotto potrete pulire fino a 10 volte meglio la vostra abitazione. Lo avete già in casa e non è un detersivo.

Sembra dunque esserci un’alternativa al solito detersivo. Un’alternativa che può fare davvero la differenza. Di cosa si sta parlando? I dettagli qui di seguito.

Questo prodotto pulisce meglio del detersivo

Come accennato poco fa, quando si cerca un’alternativa al solito detersivo per il bucato, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Insomma sembrano esserci davvero delle valide alternative ai vari detersivi per il bucato, per la vostra lavatrice.

Ecco che si possono dimenticare tutte quelle sostanze che non fanno altro che inquinare tutto l’ambiente oltre che a danneggiare i propri vestiti.

Questo perché si può far riferimento a prodotti naturali al fine di lavare i propri vestiti in modo ecologico. Vediamo come.

Le alternative da utilizzare

Se in casa non avete il solito detersivo per il lavaggio del vostro bucato, niente paura. Ci sono delle possibili alternative e proprio in casa vostra. Potete infatti utilizzare altri ingredienti che avete sotto gli occhi ogni giorno.

Tra questi abbiamo per esempio il detersivo dei piatti.

Questo può rappresentare una valida alternativa, ma solo a patto che sia naturale e che non danneggi i vestiti.

Ecco che è fondamentale procedere con un controllo di quelli che sono gli ingredienti in esso contenuti. Questo è importante per capire se, per esempio, è formulato con la candeggina. In tal caso non è utile, dal momento che può portare a scolorire i vestiti.

Lo stesso non deve contenere altre sostanze che potrebbero essere aggressive anche per la propria pelle fino a portare a delle vere e proprie allergie.

Bisogna dunque optare per detergenti che non hanno coloranti, soprattutto se si ha la pelle molto sensibile. Come utilizzarlo? Basta tener conto del volume della biancheria che deve essere pulita.

Si può per esempio optare per la scelta di 3 cucchiaini massimo di detersivo per piatti. In questo modo i vostri vestiti potranno essere ben lavati senza rischi.

Altri ingredienti che si possono utilizzare al posto del classico detersivo

Ma si può optare anche per altro, sapete? In tal caso può essere anche utilizzato il sapone solido per le mani e sempre nella propria lavatrice.

A tal proposito basterà grattugiare e mescolare tale ingrediente con il bicarbonato di sodio.

Fatto questo potrete mettere tale composto nel serbatoio e dare avvio a quello che è il lavaggio. Vedrete che il vostro bucato sarà pulitissimo.

Inoltre le soluzioni non finiscono mica qui. Potete anche creare voi stessi un detersivo ecologico e naturale seguendo queste indicazioni.

Indicazioni che vi consentiranno di sbiancare il vostro bucato, poiché darete vita a un rimedio niente male.

A patto che si rispetti tutto quello che è riportato sotto:

300 g di bicarbonato di sodio

350 g di sapone di Marsiglia

250 g di sale marino

100 ml di acido citrico

A questo punto cosa occorre fare?

Dovrete grattugiare il sapone; successivamente occorre far asciugare i fiocchi per l’intera nottata per poi il giorno successivo, procedere a fare un altro passaggio. Ovvero schiacciare tali fiale e mescolare con il bicarbonato di sodio e acido citrico.

Successivamente versate il sale sul composto e assicuratevi che sia sottilissimo, poiché deve dissolversi in modo veloce nella macchina.

Potete conservare il composto in un piccolo contenitore, affinché possiate utilizzare la miscela per i vostri lavaggi, anche se si tratta di vestiti bianchi.

Poiché gli ingredienti elencati potranno aiutarvi a sbarazzarvi delle macchie presenti.

Ma perché il bicarbonato è così efficace?

Iniziamo con il dire che si parla di una polvere bianca che è ecologica e non solo. Ha dei strabilianti poteri, tra cui quello detergente, smacchiante, sbiancante.

Serve a rimuovere le macchie, quelle proprio che non vogliono andare via. Basterà utilizzare una tazza di bicarbonato e il vostro bucato splenderà come non mai.

E se avete problemi di sensibilità alla pelle, non temete, poiché si sta parlando di un prodotto che non sembra contenere additivi. Dunque non avrete problemi in questo senso.

L’aceto bianco, a cosa serve

E cosa possiamo dire circa l’aceto bianco? Sicuramente siamo in presenza di un ulteriore ingrediente altrettanto naturale che può aiutarci a creare un ulteriore detergente grazie all’unione dell’aceto con acqua, al fine di lavare i vostri vestiti e liberarvi di quelle macchie ostinate.

Per riuscire a fare questo dovrete utilizzare una tazza di aceto e quattro di acqua.

Dopodiché dovrete miscelare il tutto e procedere con l’applicazione del composto sulle macchie.

Successivamente potrete procedere lasciando per circa un’ora i vostri vestiti in ammollo e continuare con il lavaggio nella lavatrice. Come vedete si parla di metodi del tutto naturali che possono davvero far una grande differenza. Perché allora non provare? I vostri vestiti ringrazieranno sicuramente.