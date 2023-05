By

Il GP di Imola è stato rinviato, a data ancora da destinarsi, a causa del maltempo che si è scatenato sulla regione Emilia-Romagna.

Il GP di Imola è stato rinviato a causa dell’emergenza maltempo. Nonostante gli organizzatori abbiano tentato di monitorare costantemente il meteo e di prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei piloti e del pubblico, le previsioni non hanno dato tregua e la situazione meteorologica si è fatta sempre più critica. Aggiornamenti costanti sulle previsioni del tempo, video e foto dalla zona hanno reso evidente l’impossibilità di organizzare l’evento in sicurezza.

Cancellato il GP di Imola a causa del maltempo

L’emergenza maltempo – che ha flagellato l’Emilia-Romagna – ha portato all’annullamento del Gran Premio di F1 di Imola, lasciando scontenti tutti gli appassionati che ora nutrono la speranza di poter recuperare la tappa del Mondiale.

Non ci sono certezze al riguardo, ma una delle ipotesi al vaglio prevede il rinvio al fine settimana del 4-6 agosto, con lo slittamento dello stop in calendario come previsto dalla FIA.

Tuttavia, non ci sono riscontri a sufficienza per individuare una finestra temporale precisa e, al momento, non è possibile escludere completamente l’idea di un recupero del Gran Premio di Imola durante la stagione.

Nonostante questa situazione possa essere deludente per i fan della Formula 1, si spera che nel prossimo futuro si possa trovare una soluzione e organizzare l’evento in sicurezza.

I danni provocato dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna

Finora, fortunatamente, le zone del paddock e i box della Formula 1 sembrano essere rimasti indenni dai danni causati dall’alluvione, ma la situazione nelle aree circostanti è sempre più preoccupante.

Le parti inferiori dell’area sono completamente allagate e ciò complica di molto l’organizzazione delle attività previste per il fine settimana.

Ci sono molte preoccupazioni per le condizioni tecniche e ambientali per la pista e le monoposto.

Il personale è costretto a stare a guardare e a rimanere in attesa di un miglioramento delle condizioni del tempo.

Al momento, l’attenzione principale è rivolta alle allerte sui cicloni temporaleschi e sulla situazione dei fiumi che stanno causando allagamenti estesi.

In particolare, si monitora il fiume Santerno che scorre attraverso la città di Imola. Si spera che la situazione migliori presto.

Le condizioni del circuito

Le immagini che circolano sui social media e nei video mostrano l’entità del problema causato dall’alluvione nella zona circostante all’Autodromo.

Ci sono foto e video che mostrano le zone della televisione e altri luoghi allagati, con l’acqua che arriva fino al polpaccio.

Ciò rende difficile persino lo spostamento degli addetti ai lavori, che sono costretti a indossare stivali anfibi.

La situazione di pioggia torrenziale persistente ha fatto sì che gli organizzatori, in accordo con le autorità politiche e istituzionali, decidessero di annullare la tappa in Emilia Romagna.

Non si poteva più rimandare la decisione, poiché vi erano pericoli legati alla logistica e alla sicurezza dell’evento.

Nonostante le vetture sarebbero dovute partire venerdì come da programma, è stato deciso di annullare le libere 1 e le libere 2. I motori resteranno silenti a causa delle difficoltà ambientali e tecniche.