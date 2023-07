Palinsesti Mediaset, fuori D’Urso e Blasi: arrivano Berlinguer e Littizzetto

Tante le novità in arrivo per la stagione 2023/2024 in casa Mediaset, che ieri ha presentato i nuovi palinsesti televisivi. Come da voci degli ultimi giorni, Ilary Blasi e Barbara D’Urso rimarranno senza programmi, di fatto fuori dall’azienda, mentre ad arrivare saranno Bianca Berlinguer, a cui sarà affidata una prima serata il martedì, affiancata da Mauro Corona e una fascia quotidiana e Luciana Littizzetto, che come già emerso, diventerà una nuova giurata di Tu sí que vales, show dell’amica Maria De Filippi, che potrà contare anche sull’edizione invernale di Temptation Island. Confermato, poi, l’arrivo di Paolo Bonolis con Avanti un altro e Ciao Darwin.

Durante la tradizionale Mediaset Night, l’azienda di Cologno Monzese ha presentato i nuovi palinsesti per la stagione 2023/2024, e come da indiscrezioni trapelate sul web nelle scorse settimane, Barbara D’Urso e Ilary Blasi sono fuori, assieme a Belen Rodriguez, che si prenderà, a quanto pare, una lunga pausa. Ad arrivare saranno invece Bianca Berlinguer, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto. Maria De Filippi continuerà ad essere un “asset” basilare per l’azienda, e potrà contare anche su una versione invernale di Temptation Island. Inoltre, l’inossidabile Gerry Scotti condurrà una nuova versione de La Ruota della Fortuna, storico quiz game condotto da Mike Bongiorno, del quale molti pensano sia l’erede, e Alfonso Signorini si troverà a dover timonare un Gf “Mix” (con vip e nip), che come ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, dovrà evitare gli eccessi del passato e basarsi più sulle storie dei concorrenti. Confermato inoltre l’arrivo de La Talpa (per la terza volta consecutiva, speriamo sia quella buona NdR), che verrà trasmessa nel 2024 su Italia 1.

Presentati i nuovi palinsesti Mediaset: addio a D’Urso e Blasi

Come era ormai nell’aria da tempo, Bianca Berlinguer e Myrta Merlino sbarcheranno a Mediaset. Per l’ex conduttrice di Cartabianca è in preventivo una prima serata al martedì su Rete 4, in compagnia di Mauro Corona, mentre la giornalista campana si occuperà della fascia pomeridiana dell’ammiraglia, prendendo le redini di Pomeriggio 5, che avrà un taglio più giornalistico. Niente da fare, quindi, per Barbara D’Urso, che fino a dicembre rimarrà senza programmi.

“Non ci sono retroscena. Ha chiesto un rinnovo con la garanzia di un prime time all’anno. Oggi queste garanzie, per banali questioni economiche, non le diamo più. Forse per lei Pomeriggio 5 era una gabbia stretta. La discontinuità fa bene anche a una grande professionista” ha detto Berlusconi rispondendo alla stampa che chiedeva notizie in merito.

Confermato, poi, l’arrivo di Bianca Berlinguer: “Dalla prossima stagione arriva su Rete 4 Bianca Berlinguer. Penso sia un’operazione importante che possa far crescere il peso dell’informazione della nostra rete. Ho conosciuto una persona con cui si è instaurato un rapporto vero, di fiducia. Vogliamo parlare in maniera trasversale e a tutto il pubblico e alla base di tutto c’è il programma e il prodotto” ha dichiarato l’ad Mediaset soddisfatto alla platea di inserzionisti e giornalisti selezionati. Oltre a una prima serata il martedì, Berlinguer si occuperà dell’access prime time alternandosi con Nicola Porro a Stasera Italia, e sabato e domenica con Augusto Minzolini.

Myrta Merlino sostituirà Barbara D’Urso, invece, nel pomeriggio di Canale 5, con il programma che manterrà invariato il suo nome, ma sarà trasmesso non più da Milano ma da Roma, come ha spiegato in conferenza il direttore dell’informazione Mauro Crippa: “Myrta Merlino è un’altra novità importante. Ha le caratteristiche giusto per fare giornalismo popolare di qualità. Si sono aperte diverse opportunità, avendo a disposizione la Merlino, visto che si cambierà, si cambia dall’inizio stagione. Sarà Pomeriggio 5 ma andremo ancora di più verso linea attualità e giornalismo”.

Luciana Littizzetto, quindi, oltre a partecipare a Che tempo che fa su Nove, si dividerà con Mediaset, prendendo il ruolo in giuria a Tu sí que vales, show della grande amica Maria De Filippi, i cui programmi sono tutti confermati e vedono l’aggiunta di Temptation Winter (nome provvisorio). A tornare, poi, sebbene non ci siano ancora date certe ma solo l’anno, il 2024, tre programmi storici: La Ruota della Fortuna, remake del quiz condotto da Mike Bongiorno e che vedrà come sostituto Gerry Scotti, il Karaoke e poi La Talpa, che andrà in onda su Italia 1 con una produzione interna.

Brutte nuove, poi, sul fronte Isola dei famosi, che secondo voci doveva essere confermata per altri due anni, Berlusconi ha affermato che “potrebbe saltare un turno” ha spiegato, lasciando tacitamente capire come con lei potrebbe anche rimanere in stand-by la sua conduttrice, ovvero Ilary Blasi, rimasta senza programmi, a questo punto, per la prossima stagione tv.

Alfonso Signorini, invece, è confermato alla guida della nuova edizione del Gf Vip, in partenza a settembre, anche se sarà rivoluzionata e non potrà fare più affidamento sugli eccessi degli anni passati: “Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi” ha dichiarato durante la serata Berlusconi. Una bella responsabilità, per il direttore di Chi.