Allerta meteo, arriva il terribile ciclone delle colonne d’Ercole: cosa ci aspetta

Ecco che cosa succederà presto in fatto di ambiente. Stiamo parlando di un’allerta meteo inattesa, il ciclone delle colonne d’Ercole.

Possiamo dimenticarci del bel tempo che ha fatto fino ad adesso nelle principali regioni italiane. Il caldo secco o umido, a seconda del luogo in cui ci troviamo, lascerà spazio a delle piogge torrenziali.

Si tratta di un nuovo ciclone che arriverà nei prossimi giorni dalla Spagna e che interesserà prevalentemente alcune regioni italiane. E’ prevista un’allerta meteo che potrebbe trasformarsi in gialla o in rossa a seconda della zona e della pericolosità riscontrata.

Vi consigliamo di seguire le indicazioni delle Protezione Civile, che comunica sempre le allerte.

Allerta meteo: un nuovo ciclone in arrivo

I prossimi giorni saranno interessati da un nuovo ciclone davvero inatteso. Stiamo parlando di quelle delle Colonne d’Ercole, che si aggiungerà a quello dell’Ucraina.

Perché si chiama ciclone delle Colonne d’Ercole? Beh perché arriverà proprio dalla zona del mondo conosciuta con questo nome, quella tra la Spagna, Gibilterra e il Marocco.

Questo nuovo ciclone è caratterizzato da una bassa pressione che condizionerà il meteo non solo di quelle zone, ma anche dell’Italia.

Il ciclone in questione cambierà il meteo del Bel Paese, trasformando i suoi momenti sereni in instabili e abbassando moltissimo le temperature medie stagionali.

Pioverà prevalentemente al sud Italia, per via del flusso umido che arriverà dalla Spagna. Al nord Italia, invece, dobbiamo aspettarci ancora una volta siccità.

Questa situazione, però, non è vantaggiosa neanche per il nord, dove prossimamente potrebbero cadere rovesci aggressivi e pericolosi, specialmente nelle località in prossimità dei fiumi.

Quando arriva e cosa aspettarsi dal ciclone

Questo nuovo ciclone in arrivo da sud ovest dovrebbe cominciare in Italia già tra mercoledì e giovedì. Il tempo sarà prevalentemente instabile e interessato da piogge e probabilmente anche da nubifragi.

Tra le regioni italiane più condizionate da questa nuova situazione climatica compaiono le due isole maggiori, cioè la Sardegna e la Sicilia.

Lo scorso anno, nello stesso periodo, avevamo raggiunto i 32 gradi in Sardegna, i 28 gradi a Roma e i 26 gradi a Milano.

Quest’anno, invece, dovremo aspettarci delle temperature più basse in questo periodo.

I temporali saranno in particolare al sud, soprattutto nella zona che va dal Basso Adriatico verso la Grecia. La parte ionica sarà sicuramente quella in cui il maltempo si farà più intenso, dal Salento alla Sicilia.

Le temperature previste sono di 23 gradi in Sardegna e di 25 gradi in Sicilia. Si tratta di temperature più basse rispetto a quelle che abbiamo visto fino a ora, ma pur sempre alte per il mese di ottobre.

Le piogge torrenziali, infatti, sono dovute proprio a quest’innalzamento spropositato della temperatura estiva, che causa l’accumulo di acqua e siccità, che poi si risolvono tutte in una volta.

In un solo giorno potrebbe piovere la pioggia che non si è versata in un anno!