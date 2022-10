La Juventus si qualifica agli ottavi di finale se…

Una brutta Juventus crolla sul campo del Maccabi Haifa disputando una partita che il Presidente Agnelli ha definito addirittura vergognosa al fischio finale. I bianconeri sono con un piede e mezzo fuori dalla Champions League già ad ottobre toccando uno dei punti più bassi nella gloriosa storia del club piemontese



Sono appena tre i punti conquistati dalla Juventus nelle prime quattro partite del girone, tre sconfitte ed una vittoria che portano Allegri a sperare in un vero e proprio miracolo per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League.

Il Gruppo H vede Paris Saint-Germain e Benfica in testa con 8 punti conquistati, seguono Juventus e Maccabi Haifa a quota 3.

Il prossimo 25 ottobre la quinta giornata del girone prevede gli incroci tra Benfica e Juventus con i parigini che ospiteranno gli israeliani al Parco dei Principi.

Ad Haifa il club più titolato d’Italia ha perso partita e dignità rimediando una sconfitta netta che complica definitivamente il passaggio del turno, obiettivo che la società di Agnelli raggiunge da 8 stagioni consecutive.

La matematica ancora non condanna definitivamente Vlahovic e compagni che però hanno assolutamente bisogno di fare sei punti nelle prossime due partite e sperare di ricevere notizie positive dagli altri campi.

La Juventus deve vincere e sperare, bianconeri appesi ad un filo

Allegri dovrà fare il tifo per il Maccabi Haifa nelle prossime due partite: con una vittoria a testa contro gli israeliani infatti parigini e lusitani eliminerebbero aritmeticamente i bianconeri dalla Champions League.

La Juventus per sperare nel miracolo qualificazione deve assolutamente vincere le prossime due partite, un risultato diverso eliminerebbe automaticamente il club di Agnelli dalla corsa al secondo posto.

La speranza dei bianconeri rimane quella di arrivare a 9 punti in classifica con la speranza che almeno una tra Benfica e PSG non vada oltre il pareggio contro gli israeliani.

In caso di improbabile arrivo di tre squadre a 9 punti a fare la differenza sarebbe la differenza reti, statistica che vede al momento la Juventus a -2 e nettamente in svantaggio sulle rivali.

In base alle regole Uefa infatti in caso di arrivo a pari punti vanno seguiti i seguenti criteri:

-Differenza reti negli scontri diretti

-Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

-Maggior numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti

-Differenza reti complessiva

-Maggior numero di gol complessivo

-Maggior numero di gol complessivo in trasferta

-Maggior numero di vittorie nel gruppo

-Maggior numero di vittorie in trasferta nel gruppo

-Condotta (statistica basata su cartellini gialli e rossi ricevuti)

-Coefficiente Uefa

I bianconeri non vincono lontano dall‘Allianz Stadium da addirittura 6 mesi (Sassuolo Juventus 1-2) e sembrano in totale confusione tecnica e tattica.