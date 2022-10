Neymar nei guai, rischia fino a cinque anni di carcere

Se in campo ha avuto un ottimo inzio di stagione, nel suo privato Neymar sta vivendo una situazione delicata: lunedì infatti dovrà essere a Barcellona in tribunale per difendersi dall’accusa di frode e corruzione per fatti risalenti al 2013.



I fatti risalgono al lontano 2013 quando il brasiliano lasciò il Santos per approdare a Barcellona, club con il quale ha vinto tutto diventando uno dei calciatori più forti del mondo.

L’accusa arriva direttamente da una società di investimento che all’epoca curava gli interessi di Neymar, l’accusa riguarda le cifre del suo trasferimento che potrebbero essere maggiori rispetto a quelle effettivamente dichiarate.

Il calciatore non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito alla propria situazione e nella giornata di lunedì è atteso a Barcellona per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile la controversia.

Il brasiliano rischia fino a 5 anni di carcere, brutta tegola per Neymar JR che soprattutto dal punto di vista morale dovrà essere bravo a gestire questa situazione e concentrarsi sull’imminente inizio del mondiale.

Neymar a processo per corruzione e frode fiscale

Oltre al calciatore la DIS ha citato in giudizio anche i genitori del fenomeno brasiliano ed i presidenti di Barcellona e Santos che nel 2013 chiusero la trattativa.

La società ha anticipato che chiederà cinque anni di reclusione per Neymar pretendendo anche un risarcimento di circa 150 milioni di euro.

L’udienza dovrebbe protrarsi per circa due settimane, il fenomeno brasiliano già in passato aveva negato presunte irregolarità legate al suo passaggio al club blaugrana, vedremo quale sarà la sentenza definitiva del tribunale di Barcellona.

Le cifre ufficiali registrate parlando di un trasferimento pari a 57 milioni di euro, dei quali 40 andarono alla famiglia del giocatore e il 40% dei restanti alla DIS.

Sono sempre più frequenti i casi in cui un calciatore è costretto a combattere con accuse del genere, tra i legali del fenomeno brasiliano filtra ottimismo ma è ovvio che la situazione è delicata ed al momento tiene in ansia tutti i tifosi brasiliani che sognano di vedere il numero 10 in campo ai mondiali del Qatar.

La questione verrà monitorata di giorno in giorno e nelle prossime settimane avremo maggiore chiarezza sul futuro del fenomeno del Paris Saint-Germain.