Allerta alimentare, ritrovati pesticidi oltre i limiti di legge: il prodotto richiamato

Allerta alimentare: il Ministero della Salute ha pubblicato l’allarme alimentare per questo prodotto. Troppi pesticidi.

Il Ministero della Salute pubblica sul sito istituzionale gli allerta alimentari in modo tale da prevenire il consumo di determinati prodotti e cibi che acquistiamo nei supermercati. Ogni player operante nel settore alimentare deve informare la clientela finale sul rischio alimentare e sulla pericolosità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole.

Per questo è importante rimanere sempre perfettamente aggiornati in merito ai richiami alimentari che vengono pubblicati nella sezione dedicata sul sito ministeriale. Dal pesce alla frutta, dalla pasta alimentare al cioccolato, dagli ortaggi alle uova, dalle conserve ai formaggi: ogni prodotto appartenente alla categoria merceologica alimentare può essere oggetto di richiamo.

C’è un prodotto alimentare che teniamo tutti in cucina che è pieno di pesticidi: è allerta. Controlla nella tua dispensa, potresti averlo acquistato anche tu. Presta massima attenzione a non consumarlo.

Allerta alimentare: troppi pesticidi

L’utilizzo costante dei pesticidi in agricoltura preoccupa non solo i consumatori finali, ma anche le autorità preposte al controllo. C’è una soluzione che consente di evitare gli effetti dannosi derivanti dall’utilizzo su larga scala dei pesticidi. WWF Svizzera sottolinea che i pesticidi sono fortemente dannosi per la salute degli uomini e per l’ecosistema. Ci sono diversi studi e ricerche scientifiche che dimostrano che l’utilizzo dei pesticidi a effetti dannosi e devastanti sulla biodiversità e sulla proliferazione delle specie animali, che negli ultimi trent’anni si sono ridotte. Il massiccio utilizzo dai pesticidi effetti devastanti anche sulla salute dell’organismo umano.

Ad esempio, le acque sotterranee mostrano un’elevata concentrazione di sostanze nocive e altamente tossiche per l’uomo e gli animali. Inoltre, l’uso dei pesticidi lascia traccia sul cibo e sui prodotti alimentari che consumiamo ogni giorno. L’esposizione prolungata ai pesticidi può causare effetti dannosi al fegato, al sistema nervoso centrale e problemi all’apparato riproduttivo. Inoltre, i pesticidi possono aumentare il rischio della comparsa di patologie croniche, tra cui malattie tumorali. L’uso massiccio dei pesticidi nell’industria alimentare compromette la qualità dei cibi.

Allerta alimentare: occhio a questo prodotto, è pieno zeppo di pesticidi

Il Ministero della salute ha pubblicato un avviso di allerta alimentare in data 21 ottobre: si tratta di alcuni lotti di semi di cumino, che vengono utilizzati per insaporire le pietanze. Originario dell’Egitto, il cumino ha proprietà antibatteriche, antiossidanti, espleta un’azione regolatrice della funzionalità gastrointestinale ed aiuta ad abbassare la pressione arteriosa.

I semi di cumino vengono utilizzati in cucina per preparare deliziosi spezzatini, stufati, per insaporire i secondi piatti a base di carne rossa e bianca e per preparare squisitezze dolciarie. I semi di cumino oggetto di richiamo alimentare sono prodotti dall’azienda indiana Ali Baba. I lotti oggetto di richiamo alimentare hanno scadenza il 30/06/2024 e l’01/07/2024.

Se li hai acquistati non consumarli assolutamente e riportali al punto vendita. Potrai ottenere il rimborso del prodotto acquistato.