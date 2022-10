L’Inter affrontava oggi alle 18:45 il Viktoria Plzen per una partita già decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2-0 in favore della Beneamata, dopo le reti di Henrikh Mkhitaryan e Edin Dzeko, poi i nerazzurri hanno chiuso il match nella ripresa con un altro gol del bosniaco su assist di Lautaro Martinez. E anche Romelu Lukaku ci ha messo il suo timbro per il 4-0 finale. Con questa vittoria, l’Inter è matematicamente qualificata agli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona è eliminato.

All’Inter bastava una vittoria per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, ed è arrivata ai danni del Viktoria Plzen. Decisivi Mkhitaryan e Dzeko in una prestazione dominante da parte dei nerazzurri. Il 4-0 finale non ammette repliche e porta la Beneamata a 10 punti in classifica, senza più possibilità di rimonta da parte del Barcellona che andrà solo in Europa League. Obiettivo raggiunto, allora, per gli uomini di Inzaghi, ma riviviamo gli eventi principali del match.

La cronaca di Inter-Viktoria Plzen: Mkhitaryan e la doppietta di Dzeko chiudono i giochi. Torna Lukaku e segna

L’Inter parte subito in maniera frenetica nella prima frazione di gioco. I nerazzurri si spingono in avanti contro le due linee abbottonate del Viktoria Plzen, facendo un po’ di difficoltà a trovare gli spazi necessari. Gli ospiti, infatti, non regalano nulla, anzi si rintanano nella loro difesa, con una sorta di 5-4-1, in cui i trequartisti e la punta cercano di attaccare subito la profondità per dar vita a contropiede pericolosi.

La squadra di Simone Inzaghi, però, non si scompone, presta attenzione alle marcature preventive e continua a macinare gioco, portando in avanti anche i terzi di difesa per creare la superiorità numerica e andare al cross. Dopo i primi 15 minuti, le occasioni iniziano a fioccare, ma il portiere avversario o la difesa neutralizzano i tentativi di Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Dimarco.

Al 35esimo cade il muro degli ospiti: Bastoni sale sulla corsia mancina, percorrendola tutta fino al fondo. Dopo uno scambio, arriva un cross morbido al centro che la difesa del Viktoria non legge bene. Dzeko sale in cielo e non colpisce il pallone, ma alle sue spalle c’è pronto Mkhitaryan che di testa firma il vantaggio nerazzurro.

Nonostante il vantaggio, l’Inter non cambia il copione della sua partita e continua a mantenere ben saldo il possesso del pallone e a creare continuamente occasioni da gol. Il raddoppio arriva dopo non molto: al 42esimo Barella alza la testa e trova Dimarco con un lancio molto preciso. La prodezza, però, è del terzino ex Verona che stoppa alla perfezione il pallone e mette subito al centro un pallone solo da spingere in porta per Dzeko, che non sbaglia. Il pubblico festeggia e vede più vicino l’obiettivo degli ottavi di finale.

I nerazzurri vanno a riposo tra la standing ovation e le urla del suo pubblico. Nel secondo tempo, il Viktoria Plzen cerca subito la reazione, ma l’unica potenziale occasione arriva in occasione di calcio d’angolo che Onana legge male. La difesa, però, chiude senza patemi.

Al 55esimo grande azione dell’Inter che costruisce da destra con Barella e scala al centro: assist corto di Calhanoglu per Mkhitaryan che calcia a giro, ma il suo destro si ferma al palo. Al 57esimo, i nerazzurri vanno ancora vicini al tre a zero. Lancio per Dimarco che si inserisce sulla sinistra e mette al centro di prima intenzione. C’è Lautaro Martinez che anticipa il diretto avversario, ma trova la grande risposta di Stanek che spedisce il pallone in calcio d’angolo negandogli la gioia del gol.

Al 66esimo arriva il sigillo sulla partita. Lautaro Martinez viene trovato in profondità da una bella palla di Barella. L’argentino amministra alla grande il pallone, poi fa finta di calciare e trova Dzeko che di prima batte Stanek. Stavolta sì, è 3-0 e l’Inter ha un piede e mezzo agli ottavi di finale, con la doppietta del suo bomber.

L’Inter è soddisfatta del risultato ovviamente e ora abbassa i ritmi per limitare la possibile reazione del Viktoria. Al 70esimo arrivano anche due cambi per i nerazzurri: Asllani entra per Calhanoglu, Correa per Dzeko, mentre Lukaku resta ancora in panchina. Si sente solo il pubblico inneggiare i suoi idoli con i cori, mentre i ragazzi di Inzaghi cercano di addormentare la partita per poi accelerare all’improvviso. Al 76esimo tocca a Gosens, uno degli eroi di Barcellona, che prende il posto di Dimarco. Il terzino italiano esce sotto gli applausi del pubblico ed è stato uno dei migliori in campo.

Il Viktoria cerca di far male all’Inter con alcune discese, ma la difesa riesce a coprire gli attacchi. È, invece, la Beneamata ad andare vicino al 4-0 in contropiede: Dumfries ci prova dalla distanza ma il portiere respinge in calcio d’angolo. All’82esimo arriva il momento che tutto lo stadio aspettava: Lukaku torna in campo dopo il lungo infortunio, prendendo il posto di Lautaro Martinez. Entra anche Gagliardini per Mkhitaryan, autore del primo gol di stasera. Il bomber belga prova subito una rovesciata dopo un’azione condotta da Gosens e Correa, ma non trova il pallone.

All’85esimo arriva anche la ciliegina sulla torta: la rete di Lukaku. Il belga fa da boa e scambia con Correa: tutto solo davanti al portiere, l’ex Anderlecht non sbaglia e firma il poker per la festa del pubblico di San Siro. All’89, Lukaku ha l’occasione di restituire il favore al Tucu, ma l’ex Lazio si fa ipnotizzare da Stanek. Resta solo la festa per l’Inter che stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Barcellona.