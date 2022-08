Paquetà-West Ham, trattativa vicina alla chiusura

By

Dopo aver disputato grandi stagioni con la maglia del Lione, il brasiliano Lucas Paquetà è vicinissimo a sbarcare in Premier League dove giocherà con la maglia del West Ham. In queste ore l’entourage del calciatore è a Londra per sistemare gli ultimi dettagli e ufficializzare il trasferimento



Il classe ’97 aggiunge qualità e gol al centrocampo degli Hammers portando benefici anche nelle casse del Milan che avrà una piccola percentuale sulla vendita del giocatore che ha vestito la maglia rossonera tra il 2018 ed il 2020.

Dopo l’acquisto di Gianluca Scamacca ed un avvio di campionato disastroso il West Ham si consola con l’arrivo di un calciatore forte e pronto al grande salto di qualità nella propria carriera dopo anni importanti passati con la maglia del Lione.

Arrivato al Milan con il peso del potenziale fenomeno Paquetà aveva deluso in Serie A rilanciandosi poi definitivamente nel campionato francese dove negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti assoluti.

Lucas Paqueta è vicino al West Ham United

Proprio in queste ore gli Hammers stanno trattando con l’entourage del calciatore brasiliano che è atteso a Londra nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club inglese.



Il West Ham è pronto ad investire tanto sul calciatore brasiliano versando nelle casse del club francese una cifra vicina ai 40 milioni di euro, trattativa che farebbe sorridere anche il Milan, squadra con la quale Paqueta ha giocato tra il 2018 ed il 2020.

Il Milan infatti al momento della vendita di Paqueta al Lione era riuscito ad inserire una clausola che permette ai rossoneri di avere il 15% sulla vendita del calciatore, motivo in più per i rossoneri per sperare che la situazioni si sblocchi il prima possibile.

Il West Ham ha completamente rivoluzionato il proprio reparto offensivo inserendo all’interno della rosa sia Gianluca Scamacca che Lucas Paqueta, giocatori importanti per un club che ora ha l’obbligo di puntare alla qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Altro grande colpo in arrivo per una Premier League che ancora una volta si dimostra il campionato più ambito dai calciatori che amano mettersi alla prova nel campionato più prestigioso del mondo.

Dopo Alexander Isak e Casemiro è il turno di Lucas Paqueta che dovrà dimostrare finalmente di essere pronto per il definitivo salto di qualità prima del grande appuntamento con il mondiale del Qatar dove sarà uno dei titolari del Brasile.