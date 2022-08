Allarme topi nelle case, una infestazione: il caldo li sta facendo entrare nei piani alti degli appartamenti

Coloro i quali abitano in campagna, senza dubbio, sono molto più soggetti a visite indesiderate da parte non solo di insetti di ogni tipo, ma anche dei topi. Nei mesi estivi, tuttavia, non è raro che i roditori si intrufolino anche negli appartamenti in città. Ecco per quale motivo ciò accade e quali sono i rimedi naturali per allontanarli.

D’estate siamo tutti più spensierati: caldo, vacanze e lunghe serate in compagnia di amici e parenti, infatti, ci aiutano a ricaricare le pile per essere pronti ad affrontare le nuove esperienze lavorative a partire da settembre.

Attenzione, però: mentre noi ci godiamo il nostro meritato relax, i topi potrebbero intrufolarsi nelle nostre case. Ciò, oltre ad arrecarci grande disagio, potrebbe mettere anche a repentaglio la nostra salute, a causa delle malattie e delle infezioni che la presenza di uno o più roditori può provocare all’uomo.

Scopriamo insieme, dunque, come evitare che ospiti sgraditi occupino i nostri appartamenti, e alcuni dei metodi naturali con i quali possiamo allontanarli.

Allarme topi in estate

Durante l’inverno, a causa del freddo, i topi sono soliti trascorrere il loro tempo rintanati in posti caldi. D’estate, invece, anche loro sono attirati dalle calde temperature, ed escono in ricognizione in cerca di cibo e, perché no, per andare in cerca del posto adatto per creare il loro nido e la loro tana. Non è raro, dunque, che nei mesi estivi i roditori facciano capolino nei nostri appartamenti.

È noto, a tal proposito, un fatto avvenuto alcuni anni fa nella città di Voghera, dove sono stati avvistati topi non solo nei garage e nelle cantine, ma anche nei balconi dei condomini, alcuni dei quali situati ai piani alti.

Per accedere nelle case, infatti, i roditori si servono delle tubature, dai buchi che possono crearsi nei muri e, in alcuni casi, anche dalle griglie delle prese d’aria.

Cosa attira e come eliminare i roditori

Anche i topi, come tutti gli animali, vanno in cerca di cibo, motivo per il quale una delle cause principali della presenza di roditori nel nostro appartamento è la presenza degli alimenti che siamo soliti conservare.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, è necessario provvedere in maniera costante alla pulizia della casa, e fare attenzione a conservare in cibi in appositi contenitori sigillati. Nel caso ci accorgessimo della presenza di un topo in casa, tuttavia, esistono alcuni rimedi naturali in grado farli allontanare.

Il rimedio contro i topi che può essere considerato il più vecchio del mondo è rappresentato, senza dubbio, dalla presenza in casa di un gatto. Tale animale, infatti, è per natura un cacciatore, e ci aiuterà a catturare i roditori che si sono intrufolati nel nostro appartamento.

Anche il bicarbonato di sodio e alcune erbe aromatiche, quali la menta e l’alloro, possono servire per liberarsi dei topi. Il forte profumo emanato da queste ultime, infatti, infastidirà i roditori.