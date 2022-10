Allarme nei supermercati, a breve potrebbe sparire: usato sempre in cucina

Un ingrediente molto amato dagli italiani che lo portano a tavola quasi ogni giorno, è destinato a sparire presto dagli scaffali dei supermercati. Vediamo di quale ingrediente si tratta.

A lanciare l’allarme della possibile scomparsa dai supermercati è stato Gianni Maoddi del Consorzio.

Prodotti a rischio: quali potrebbero sparire?

A causa del conflitto in Ucraina e della scarsità di materie prime, molti alimenti stanno lentamente diventando scarsi dagli scaffali dei supermercati. All’inizio della guerra, ad esempio, si parlava dell’olio di semi, poi della pasta che è diventata più cara, fino ad arrivare all’acqua frizzante e alla birra.

Oggi, invece, si parla della lenta ed inesorabile scomparsa dagli scaffali dei supermercati di un alimento tutto italiano, molto amato dalle famiglie. Stiamo parlando del pecorino romano DOP.

Pecorino, quali sono le sue caratteristiche?

Esso è uno dei principali formaggi a pasta dura, cotta, senza lattosio più consumati sia nel Belpaese che all’estero, in particolare negli Usa. Stando a quanto previsto dai regolamenti, il prodotto deve essere realizzato soltanto con latte fresco intero di pecora, da allevamenti presenti sul territorio.

In alternativa:

“eventualmente inoculato con colture naturali di fermenti lattici autoctoni dell’area di produzione e coagulato con caglio di agnello in pasta proveniente solo da animali allevati nella stessa zona di produzione”.

Il pecorino si caratterizza per la sua crosta sottile, dal colore avorio chiaro o paglierino naturale. La sua pasta è compatta oppure occhiata leggermente. Il suo colore può spaziare dal bianco al paglierino che può essere più o meno intenso. Esso dipende dalle tecniche e le condizioni di produzione.

Quanto al gusto, invece, si sa che è sapido ma leggermente piccante. Si può gustare a fine pasto oppure grattugiato sui primi piatti a base di pasta. Uno su tutti: la carbonara. La sua stagionatura spazia da 5 ad 8 mesi. La forma che si fa assumere generalmente al pecorino è cilindrica, con un diametro compreso tra 25 e 35 centimetri, il cui peso può variare tra 20 e 35 chilogrammi.

Perché rischia di sparire dai supermercati?

Negli ultimi mesi il Consorzio di Tutela con sede a Macomer (Nuoro) ha lanciato un allarme: il pecorino rischia di sparire dagli scaffali dei supermercati.

Il fatturato è passato 500 milioni nel 2021 a 600 milioni nel 2022. Ciò preoccupa non tanto per il giro di denaro ma perché il prezzo al chilo è arrivato a 13 euro che per il Consorzio rappresenta un record negativo e per il presidente Gianni Maoddi.

A far schizzare il prezzo è stata la produzione limitata a causa della pandemia prima e della guerra successivamente. Inoltre, la produzione è interessata da una volontà di migliorare la qualità interna. Non mancano gli aumenti per i costi di produzione (imballaggi, concimi, energia, manodopera) che preoccupano il futuro. Ne consegue che il prezzo per il consumatore finale è troppo alto.