Caldaia, questo pulsante ti fa pagare di meno in bolletta: lo ignori sempre

C’è un piccolo pulsante nascosto per la caldaia che sgonfia immediatamente al bolletta, con un ottimo risparmio a fine mese. Non lo conoscete? Rimediamo subito.

Il freddo sta per entrare nelle case degli italiani, per questo motivo si ha quasi il timore di accendere il riscaldamento. Il caro bollette non lavora solo psicologicamente, perchè si ha l’assoluta convinzione che arriveranno a delle cifre astronomiche impossibili da sostenere. Il nuovo Governo Meloni sta già lavorando in tal senso, ma è comunque bene conoscere la caldaia e usare quel pulsante nascosto che aiuta a ridurre la tariffa nella bolletta di fine mese.

Come usare la caldaia? I consigli degli esperti

Prima di scoprire qual è e dove si trova questo tasto nascosto per ridurre i costi in bolletta, vediamo insieme quali sono i consigli degli esperti per usare la caldaia al meglio soprattutto in questo periodo di grande crisi.

Tra le cose da fare sempre:

Tenere la caldaia in funzione è un modo corretto per ottimizzare sui costi. Ci sono persone che accendono e spengono la caldaia, comportando non solo un maggiore consumo di gas ma andando incontro anche a possibili rotture. Si lascia accesa tutto il giorno e tutta la notte, consentendole di lavorare in autonomia;

è un modo corretto per ottimizzare sui costi. Ci sono persone che accendono e spengono la caldaia, comportando non solo un maggiore consumo di gas ma andando incontro anche a possibili rotture. Si lascia accesa tutto il giorno e tutta la notte, consentendole di lavorare in autonomia; È importante che venga svolta una manutenzione ordinaria della caldaia, da parte di un tecnico specializzato e professionale (certificato). Una caldaia che funziona bene, non si rompe e non richiede manutenzioni straordinarie che costano tantissimo impattando sul budget del mese. I tecnici specializzati puliranno l’apparecchio, sostituiranno i pezzi e faranno in modo di farla durare ancora tantissimo tempo. Da non sottovalutare poi il fatto che sia da controllare anche per la propria sicurezza individuale e delle persone vicine;

I termosifoni devono essere lasciati liberi sempre, senza appoggiare tessuti o copritermosifoni perché impedirebbero la distribuzione corretta del calore;

devono essere lasciati liberi sempre, senza appoggiare tessuti o copritermosifoni perché impedirebbero la distribuzione corretta del calore; Evitare sempre le dispersioni di calore cercando di sostituire gli infissi vecchi, isolando con un cappotto termico e adattando gli ambienti per risparmiare e avere calore all’interno.

Come risparmiare con la caldaia? Ecco qual è il pulsante nascosto

Nel momento in cui si ha una caldaia, seguire le istruzioni di cui sopra è molto importante. C’è un pulsante che andrebbe usato sempre anche se in pochi lo conoscono: è quello che consente di regolare la temperatura, eliminando i costi altissimi in bolletta.

Tenendo fede al nuovo regolamento per l’accensione e la temperatura per il riscaldamento, in linea generale c’è la possibilità di modificare manualmente e impostare l’aumento/diminuzione a seconda degli orari.

Un buon termostato, inoltre, consente di abbattere i consumi sino al 20% ed è da prendere in considerazione. Questo discorso non è importante solo per non ricevere una bolletta alta a fine mese, ma anche per riscaldare la casa in modo corretto e utilizzare tutte le potenzialità intelligenti di una caldaia.