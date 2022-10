Codice della Strada, con queste auto non ti fanno più circolare: controlla se sei in lista

SOS aggiornamenti Codice della Strada: con queste vetture non puoi più circolare in strada.

Spesso e volentieri le regole per la patente subiscono qualche rettifica o aggiornamento. Di conseguenza, è bene essere sempre perfettamente preparati e tenersi aggiornati in modo tale da modificare le abitudini degli automobilisti e non incorrere in sanzioni.

Onde evitare di non essere più considerati idonei alla guida della propria vettura, è bene leggere quotidianamente tutti gli articoli che hanno come oggetto l’aggiornamento delle regole del Codice della Strada.

Ovviamente non è detto che tutti gli automobilisti siamo interessati dalle modifiche del provvedimento, ma è sempre bene prestare massima attenzione onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni e nella decurtazione dei punti della patente.

Scopriamo quali sono gli aggiornamenti previsti dalla Circolare del Ministero degli Interni, che ha stabilito dei nuovi limiti di potenza per le vetture.

Auto, nuove regole sui limiti di potenza

A stabilire le nuove regole sui limiti di potenza delle vetture è il Decreto Infrastrutture, che ha introdotto un nuovo limite per le auto elettriche e le ibride. L’articolo 117 contenuto nel Codice della Strada ha stabilito che il limite di potenza è pari a 70 kW. I neopatentati per i primi anni di guida non possono assolutamente guidare auto con una potenza massima che eccede i 70 kW e con un rapporto potenza/tara che supera i cinquantacinque kW/t.

Con il nuovo decreto infrastrutture il Ministero ha stabilito che per le auto elettriche e per le ibride plug-in deve essere applicato come limite di potenza i sessantacinque kW/t e non quello generico dei 70 previsto dall’articolo 117 del Codice della Strada. La potenza massima dei settanta kW vale per i veicoli con propulsore termico.

La nuova regola era stata precedentemente confermata con la Circolare del Ministero dell’Interno, che era datata 6 luglio.

Auto che non possono più circolare: occhio a questa lista

Per quanto concerne le novità e gli aggiornamenti sul fronte del Codice della Strada e della circolazione delle vetture sulle strade, dal primo ottobre sono entrate in vigore nuove regole. I nuovi divieti sono scattati per la città di Milano e riguardano l’Area B, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Chi non può più circolare nell’Area B del capoluogo lombardo? Il divieto di circolazione è scattato per tutti i mezzi che sono considerati più inquinanti. Pertanto, non possono assolutamente circolare le auto Euro 2 benzina e Euro quattro e 5 con propulsore diesel. Nella lista delle auto che non possono circolare rientrano anche le vetture Euro quattro diesel con filtro antiparticolato, nel caso in cui le emissioni eccedano lo 0,01 grammi per KWh. Ad essere escluse sono anche le vetture Euro quattro senza filtro antiparticolato.