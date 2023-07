Allarme in Vietnam per l’arrivo della tempesta tropicale Talim

In Vietnam è stato lanciato l’allarme per l’arrivo della tempesta tropicale Talim considerata una delle più violente degli ultimi anni e anche la prima di quest’anno ad abbattersi sul Paese. I venti potrebbero arrivare a toccare i 90 km orari. Al momento è stato indetto il divieto di uscita in mare a partire dalle 12 di oggi fino a data da definirsi.

Al momento in mare ci sono circa 50mila navi e quasi 250mila persone, 18mila di loro sono turisti che sono in visita alla baia di Ha Long. Le province costiere che si trovano nella zona settentrionale hanno previsto l’evacuazione di circa 30mila persone nel tratto che va da Quang Ninh a Ninh Bihn. Da domani saranno sospesi i voli a partire dalle ore 9 fino alle ore 19 in diversi aeroporti del Vietnam.

È allarme per l’arrivo della tempesta Talim, verranno evacuate 30mila persone

In Vietnam è stato lanciato l'allarme per l'arrivo della tempesta tropicale chiamata Talim, prevista nelle prossime ore e che sarà la prima di quest'anno a colpire le località costiere del Paese nella zona settentrionale.

Secondo le previsioni attuali sarà una delle tempeste più violente che si manifesteranno nella zona rispetto agli ultimi anni con venti che potrebbero arrivare a toccare anche i 90 km orari.

A riportare la notizia è stato il Vietnam Express che ha anche reso noto che le provincie che si trovano sulla costa lungo il tratto che interessa le località che vanno da Quang Ninh a Ninh Bihn hanno provveduto a programmare l’evacuazione di circa 30mila persone.

Dalle ore 12 di oggi sarà attivato il divieto di uscita in mare per tutti e interesserà in modo particolare le province di Quang Ninh, Nam Dinh e Thai Binh. Per l’unica provincia di Hai Phong il divieto di uscita in mare è posticipato alle ore 19 essendo uno dei principali hub logistici della nazione.

Nella zona che presto sarà colpita dalla tempesta attualmente si trovano circa 50mila navi e quasi 250mila persone, di queste circa 18mila sono turisti che si trovano in visita alla baia di Ha Long.

In quest’ultimo tratto sono state annullate tutte le crociere che erano previste in queste ore, e per tutto il tempo in cui il tifone sarà un pericolo per la zona.

Da domani saranno sospesi i voli in diversi aeroporti del Vietnam

A partire da domani, mercoledì 19 luglio 2023, saranno invece sospesi tutti i voli previsti dalle ore 9 alle ore 19 che partano dagli aeroporti di Noi Bai, che si trova nei pressi della Capitale Hanoi.

Sospesi e annullati anche i voli che partiranno dall’aeroporto di Cat Bi che si trova nella città portuale chiamata Hai Phong, infine sono stati sospesi anche i voli previsti dall’aeroporto di Van Dong che si trova nella provincia di Quang Ninh.

Secondo quanto previsto dagli esperti questa tempesta tropicale che si abbatterà a breve sul Vietnam sarà la più potente degli ultimi anni, quindi c’è particolare attenzione nel cercare di mettere in sicurezza tutta la zona che sarà interessata dal suo arrivo.