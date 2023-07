Bollette energetiche: quali sono i punti di forza delle offerte a prezzo fisso?

Bollette energetiche: gli esperti di SOStariffe.it hanno fatto chiarezza su quali sono i vantaggi ed i punti di forza delle offerte a prezzo fisso.

I fornitori di energia elettrica e gas stanno riproponendo le tariffe, il cui costo della componente energetica rimane costante per il periodo temporale indicato nel contratto. Solitamente questo lasso di tempo varia tra i 12 e i 3 anni. La tariffa utilizzata per il computo della bolletta non varia per tutta la durata, indipendentemente dal trend del prezzo di mercato. Nelle tariffe a prezzo indicizzato, il costo della componente energetica subisce variazioni mensili sulla base del trend dell’indice a cui è correlato. Le tariffe che sono indicizzate prevedono l’applicazione di un prezzo extra rispetto al valore dell’indice target.

Bollette energetiche: le offerte a prezzo fisso

Le offerte a prezzo fisso sono quelle che convengono di più agli utenti. Dal momento che è molto difficile prevedere che il costo dell’energia elettrica cali nel breve periodo, si consiglia di sottoscrivere sempre un’offerta a prezzo fisso. Con l’inflazione in atto e con i rincari, è facile che gli aumenti tariffari vadano ad impattare sulle tasche degli utenti. Nel caso in cui il prezzo della materia prima subisca ulteriori rincari, è possibile guadagnarci in termini di vantaggi economici.

Ciò implica che se sigliamo un contratto di fornitura energia elettrica e gas ad agosto 2023 a prezzo bloccato per un anno, in bolletta il costo rimarrà invariato fino alla scadenza contrattuale, anche nel caso in cui il prezzo delle materie prime dovesse aumentare o diminuire. L’offerta a prezzo fisso è molto conveniente e tutela gli utenti da possibili rialzi dei prezzi delle materie prime. Nel caso in cui il costo all’ingrosso del gas e della luce dovesse scendere, l’utente rischierebbe di pagare le bollette ad un prezzo più elevato rispetto a quello di mercato.

Bollette energia elettrica e gas: quali sono le tariffe più convenienti a luglio 2023?

A luglio 2023 le offerte a prezzo fisso dell’energia elettrica più convenienti sono in linea con quelle oggetto di indicizzazione. Il prezzo fisso più vantaggioso è pari a 0,17 €/kWh contro i 0,14 €/kWh delle offerte. La migliore tariffa del gas a prezzo fisso ha un prezzo pari a 0,70 €/Smc, mentre la migliore tariffa a prezzo variabile è pari a 0,39 €/Smc.

Per procedere alla valutazione della convenienza di un’offerta è necessario tenere debitamente conto del possibile trend futuro delle quotazioni e del costo praticato dalle società fornitrici. Nel periodo estivo l’offerta della fornitura del gas sembrerebbe più conveniente a prezzo variabile. La tariffa a prezzo fisso potrebbe procedere alla prevenzione dell’incremento tariffario nel periodo invernale.