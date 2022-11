Bonus 200 euro ai disoccupati: quando arriva e come si richiede

By

Buone notizie per i disoccupati percettori della Naspi e di Dis-Coll, che potranno vedersi erogato il bonus pari a duecento euro. Quando arriva e come si richiede?

Qualche fortunato potrebbe già averlo ricevuto a luglio o ad agosto, ma qualcuno potrebbe attendere fino al mese di novembre per vedersi accreditato il bonus 200 euro per i disoccupati. Si tratta di un’indennità erogata una tantum dal Governo Draghi a favore di un’amplia platea di beneficiari, che non riescono a sostenere i continui rincari del prezzo delle bollette luce e gas e dei caro vita a seguito della spirale inflattiva.

Tra i beneficiari del bonus 200 euro ci sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, i pensionati, i lavoratori domestici, i titolari di partita IVA, gli autonomi, gli assegnisti di ricerca, i titolari del Reddito di Cittadinanza, ma anche i disoccupati, ovvero i percettori della Naspi o Dis-Coll. È stato tantissimo lo scetticismo tra questi beneficiari del bonus 200 euro visto che stenta ad arrivare. L’INPS è intervenuto nuovamente facendo chiarezza ed assicurando che l’accredito del bonus 200 euro verrà riconosciuto d’ufficio, senza dover presentare alcuna domanda all’Istituto di Previdenza.

Bonus 200 euro per i disoccupati: quali sono i requisiti necessari?

Per beneficiare del bonus 200 euro è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Alla data del 18 maggio 2022 è necessario essere iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o di altri enti previdenziali.

Inoltre, è necessario non superare il limite di reddito di 35.000 euro relativo allo scorso anno. Il calcolo dei trentacinque mila euro avviene al netto di tutti i contributi assistenziali e previdenziali. Inoltre, viene escluso il TFR, gli arretrati ed il reddito immobiliare. Per vedersi accreditato il bonus duecento euro è necessario aver effettuato almeno un versamento per i contributi dovuti alla data del 18 maggio.

Bonus 200 euro Disoccupati: come sarà accreditato?

A dare informazioni utili sulle modalità di accredito del bonus 200 euro per i disoccupati è lo stesso INPS. L’accredito del bonus avviene direttamente sul conto del soggetto beneficiario della Naspi. Prima di procedere con l’accredito dell’indennità una tantum, l’istituto di previdenza invia una comunicazione preventiva di chi ha il diritto di percepire il bonus. Viene inviato un SMS sul numero cellulare del titolare dell’indennità.

Viene notificata la data in cui avviene l’accredito dell’importo spettante. Quindi, è molto importante aggiornare sul sito istituzionale tutti i contatti personali, compreso il numero di cellulare o dell’email.

Bonus 200 euro per i disoccupati: quando sarà pagato?

Le tempistiche di accredito del bonus 200 euro per i soggetti disoccupati potrebbero essere più lunghi del previsto, ma l’INPS ha assicurato che l’accredito dovrebbe essere completato entro la prossima settimana. In ogni caso viene inviata una comunicazione preventiva.

Bonus 200 euro Disoccupati: è necessario presentare la domanda?

Il bonus 200 euro per i disoccupati sarà accreditato automaticamente sul conto corrente del soggetto beneficiario. Pertanto, non è necessario presentare alcuna domanda all’INPS.