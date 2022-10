Alcaraz primo e Nadal secondo, la Spagna domina la classifica ATP

A distanza di 22 anni dal dominio statunitense con Sampras e Agassi è la Spagna a comandare la classifica ATP con Carlos Alcaraz e Rafa Nadal assoluti protagonisti di questo 2022, Novak Djokovic scende in settima posizione.



Proprio quando la carriera di Rafael Nadal si avvia ad un naturale declino ecco che la Spagna celebra la sua nuova stella, Carlitos Alcaraz è ormai una certezza del tennis mondiale ed il recente trionfo agli Us Open ne è la prova più eclatante.

Il classe 2003 è letteralmente esploso in questa stagione conquistando con ampio merito il primo tutolo grande slam della carriera e la prima posizione mondiale nel ranking ATP.

Settima posizione per Novak Djokovic che paga il fatto di non poter disputare molti tornei per via della scelta di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.

Il fenomeno serbo ha conquistato in estate il suo settimo titolo a Wimbledon rinunciando però agli altri major della stagione.

Carlos Alcaraz domina il ranking ATP

Nessuna sorpresa, il talento di Carlos Alcaraz è esploso in tutto il suo splendore dominando in lungo ed in largo l’ultima edizione degli US Open.

Il classe 2003 ha ottenuto il suo primo titolo major all’età di 19 anni ed è pronto ad affermarsi definitivamente nella prossima stagione dove difenderà sul primo posto nel ranking mondiale.

Potenza muscolare e tanta qualità per il fenomeno spagnolo che precede in classifica proprio il suo idolo Rafael Nadal, connazionale al quale il classe 2003 ha sempre rivelato di ispirarsi fin da bambino.

Tanti in effetti i punti in comune tra i due, Alcaraz come Rafa è un grande difensore e sfrutta l’esplosività del proprio corpo per dominare fisicamente la partita.

Nadal ha da poco salutato il suo rivale ed amico per antonomasia Roger Federer e si prepara a vivere quelli che saranno gli ultimi anni della sua meravigliosa carriera.

Rafa Nadal ha sorpreso tutti ancora una volta concludendo un 2022 straordinario con la conquista dell’Australian Open e del Roland Garros.

Finché il fisico glielo permetterà Rafa proverà a dare filo da torcere al giovane connazionale con una Spagna che celebra le proprie stelle.

Scivola in sedicesima posizione il nostro Matteo Berrettini che paga i tanti infortuni che ne hanno condizionato una stagione comunque più che positiva.

Dodicesimo posto invece per Jannik Sinner premiato da un 2022 straordinario con i quarti di finale raggiunti sia a Wimbledon che allo US Open.