Aspettativa di vita: si amplia il divario Nord-Sud

Cresce la differenza tra Nord e Sud, secondo il recente rapporto Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori. Cresce il divario dell’aspettativa di vita.

Sono diversi gli ambiti che influenzano tale divergenza, a partire dall’istruzione passando dal reddito medio, fino al lavoro e alla sanità.

Aspettative di vita in Italia: le differenze tra Nord e Sud crescono

Secondo il recente rapporto Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori, che ha analizzato le differenze tra le nostre aree geografiche, tenendo in considerazioni diversi fattori, il dislivello è aumentato tra il Nord e il Sud Italia.

Fino allo scorso anno, secondo i recenti studi, l’aspettativa media di vita era di 82,4 anni. Un dato che però cambia da Regione a Regione. Nel Sud Italia infatti, la differenza dal Nord è di circa 1,7 anni in meno.

Lo riferisce il report Istat sopracitato, che tra il 2020 e il 2021 ha messo in luce la differenza tra una speranza di vita che al Nord cresce, mentre al Sud diminuisce. Dopo la pandemia, dunque al Nord l’aspettativa media è di 82,9 anni, mentre al Sud di 81,3 anni.

Differenze tra Nord e Sud: istruzione e reddito fattori influenti

Uno dei problemi del nostro Paese, ben risaputi e spesso citato, è quello del graduale calo della popolazione. Un’Italia sempre più vecchia, poco attenta ai giovani, con campanelli d’allarme diventati ormai dei veri e propri elefanti nella stanza, ma quasi mai presi sul serio se non per strumentalizzazioni politiche.

Un discorso nel quale si inserisce anche un altro tema preoccupante, quello dell’aspettativa di vita media. Ma sono le differenze tra diverse aree geografiche a sorprendere.

Paradosso che emerge dai dati, pare che le aree più colpite dalla pandemia hanno fatto registrare recuperi dopo la prima ondata covid, quanto c’era stato un calo generale in tutta Italia.

Al contrario al Sud si è registrato un calo. Uno svantaggio anche sociale tra le differenti aree del Paese, che vede in ballo fattori come istruzione. situazioni preoccupanti a Crotone, Palermo ed Agrigento e Palermo.

In media in Italia durante l’anno scolastico 21/22, il 44% degli studenti aveva una competenza in materie come la matematica inadeguata. Al Nord Italia per quasi 1/3 degli studenti, mentre al Sud quasi il 60%.

Anche il reddito, influisce sull’aspettativa di vita media, più basso nel meridione, e un sistema sanitario spesso in seria difficoltà da diversi punti di vista.