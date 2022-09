Croazia: scontro tra treno passeggeri e merci, morti e feriti

Un terribile scontro che ha visto come protagonisti un treno passeggeri e un convoglio merci che al momento era fermo. Il tutto è accaduto tra le stazioni di Okucani e Nosvka.

Il bilancio è di tre persone morte e 11 feriti. È questo ciò che il ministro croato Andrej Plenkovic ha condiviso dopo essersi recato sul luogo dell’incidente.

Cosa è accaduto

Un incidente mortale avvenuto in Croazia, molto più precisamente a Novska.

Secondo le informazioni riportate dai media croati, pare che il tutto è accaduto nel momento in cui un treno passeggeri non ha rispettato il semaforo rosso ed ha scelto ugualmente di procedere la corsa.

Così facendo si è trovato, lungo il suo percorso, un convoglio merci che era momentaneamente fermo a causa di un problema tecnico avvenuto nella città di Rajich.

Sul luogo dell’impianto è giunto anche il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, che, dopo aver preso visione di quanto accaduto, ha affermato che il bilancio dell’incidente è alquanto grave: 3 morti e 11 feriti.

Fortunatamente tutte quelle persone ricoverate in ospedale non sono attualmente in pericolo di vita. Inoltre sembra che non vi sia nessun disperso e che quindi il bilancio sia destinato a rimanere tale.

Plenkovic ha confermato che tra i feriti ci sono sia cittadini croati che stranieri. In ogni caso l‘agenzia croata Hina ha voluto far sapere che le notizie inerenti a coloro che sono rimasti feriti o uccisi nell’impatto, possono essere reperite presso la Croce Rossa Novska.

Le dinamiche dell’incidente

In base alle notizie condivise dal portale Dnevnik.hr, l’impatto è avvenuto sui binari ferroviari tra Okucani e Nosvka, nella zona sud-est di Zagabria.

In base a quanto afferma Hina, l’agenzia croata, tempestivi sono stati i soccorsi che hanno trasportato i feriti negli ospedali limitrofi.

Un incidente che ha avuto luogo alle 21:30 di venerdì 9 settembre. Il tutto è accaduto nel momento in cui un treno passeggeri non ha rispettato un semaforo rosso di stop.

È proprio allora che è andato a scontrarsi contro un convoglio merci a circa 100 km orari. Quest’ultimo era fermo a causa di un guasto tecnico che ne aveva impedito la corsa.

Il bilancio è molto alto e vede la morte di 3 persone e 11 feriti non gravi ricoverati in ospedale, molti dei quali sono addirittura andati a finire al di sotto del convoglio a causa del forte impatto.