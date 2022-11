Scandalo a Buckingham, potrebbe non essere il papà: chi sarebbe stato adottato

Nuovo gossip succulento direttamente da Buckingham Palace. Spunta fuori il retroscena che lascia di stucco il mondo e il Regno Unito: lui non è il suo vero papà. Ecco chi sarebbe stato adottato.

Terremoto nella casa reale inglese, lui rischia il posto nella Royal Family: non è figlio di Carlo. Il suo papà è un altro ed è pure famoso.

Nuovo scandalo a Buckingham Palace

La famiglia reale inglese sta attraversando un periodo complicato. Ancora l’assenza della Regina Elisabetta pesa come un macigno nelle vite dei suoi familiari. Carlo si è ritrovato da un momento all’altro ad essere il nuovo sovrano d’Inghilterra, l’erede diretto della monarca più amata e conosciuta della storia.

Nessuno ha mai avuto un regno lungo come il suo: 70 anni di reggenza sono davvero tanti ed eguagliare il suo primato è impossibile. Carlo, d’altra parte, prende la corona a 73 anni e le prospettive naturali di regnare a lungo, per lui, sono obiettivamente poche.

In ogni caso, come dicono gli inglesi “God Save the King”: ora è lui, Charles III, il nuovo protagonista della storia inglese. Pur essendo salito da poco al trono d’Inghilterra, il monarca non è esente da scandali.

Al contrario, insieme ai suoi familiari, il figlio della Regina Elisabetta è ogni giorno protagonista di gossip succulenti. Sapete l’ultima? L’indiscrezione arriva da Buckingham: proprio lui sarebbe stato adottato, Carlo non è suo padre.

Lui non è il suo papà: la Corona trema

Si rincorrono veloci le voci di una presunta adozione. Spunta fuori l’indiscrezione che lascia i sudditi sbigottiti: Carlo non sarebbe il vero papà del principe Harry. Questa notizia fa il giro del mondo e suscita l’attenzione e la curiosità di tutti.

Come è possibile che il principino dai capelli rossi non abbia gli stessi geni del Re Carlo? Tutto comincia quando, qualche tempo fa, il mondo viene a conoscenza di una serie di lettere scritte dalla principessa Diana e indirizzate a James Hewitt, suo amante ed ex guardia del corpo.

Prima di passare alle dipendenze della principessa del Galles, James è stato scudiero di corte. L’uomo trascorreva molto tempo con l’allora moglie di Carlo e proprio a palazzo sarebbe sbocciato l’amore tra i due.

Diana e James avrebbero avuto una relazione clandestina durata ben 5 anni e proprio la compianta Spencer avrebbe confessato, in una lunga lettera, che James Hewitt è il papà biologico di Harry.

In realtà, non si fa fatica a credere a queste parole. Se facciamo un confronto tra il secondogenito di Diana e l’ex scudiero reale, possiamo notare una somiglianza impressionante: stesso colore di capelli, stesso taglio degli occhi, anche il sorriso pare proprio uguale.

Non è che davvero Harry è il figlio di James Hewitt? Nessuno dei diretti interessati, Harry, Carlo e James, si è mai voluto esprimere su questo gossip che sta facendo impazzire il mondo dalla curiosità.

Certo è però, che l’ex amante di Diana ha confessato il suo peccato e cioè la relazione clandestina vissuta con l’allora principessa inglese. Ironia del destino, Harry ha un rapporto bellissimo con l’ex amante della mamma che ha rappresentato per lui una figura importante soprattutto dopo la morte di Lady Diana.

Insomma, tutti si chiedono se Harry sia davvero il figlio di James Hewitt. Il dubbio c’è e a rendere ancora più fitto il mistero, ci pensa una fonte vicina alla famiglia reale. Secondo un insider, Carlo non solo era a conoscenza di questa relazione extraconiugale ma sapeva anche che Harry non era suo figlio.

L’allora principe del Galles, per evitare però uno scandalo reale, al tempo, avrebbe acconsentito, dietro consiglio di Queen Elizabeth, ad adottare il piccolo Harry che grazie al suo gesto di “clemenza”, sarebbe entrato a far parte della casa reale inglese.