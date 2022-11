Albano, la pesantissima accusa arriva da parte sua:” Mi deve 300 mila euro”

Albano Carrisi è stato accusato di essere debitore di 300 mila euro ad un importante personaggio televisivo. Ecco di chi si tratta.

Uno dei cantanti più famosi del nostro Paese che ha avuto un enorme successo anche all’estero è Albano Carrisi da tutti quanti conosciuto con il nome d’arte Al Bano, che ha cantato spesso in compagnia della sua ex moglie Romina Power.

L’uomo, nel corso della sua vita, ha deciso di dedicarsi al canto allontanandosi dalla sua amatissima Puglia per poter lavorare al Nord dove dopo essere stato scoperto arriva al successo grazie al brano Nel Sole.

Albano: ecco il personaggio televisivo che gli avrebbe chiesto 300.000 euro

Grazie al musicarello che porta lo stesso nome della sua canzone che l’ha reso noto, Al Bano conosce Romina Power che diventa sua co-protagonista nella pellicola e dopo pochi anni nel 1970 i due decidono di convolare a nozze.

Dal loro matrimonio nascono quattro figli ma la loro relazione viene messa a dura prova dopo che la notte tra il 1993 e il 1994, la loro primogenita Ylenia, scompare in un modo misterioso dopo un viaggio in Belize e a New Orleans.

Così, nel 1999 Al Bano e Romina, che da sempre erano visti come l’emblema della coppia si separano e dal 2000 il cantante intraprende una storia con Loredana Lecciso, sua attuale compagna dalla quale ha due figli, tra cui Jasmine, vista al suo fianco nella prima edizione di The Voice Senior.

Nel corso di questi anni, si è spesso parlato di varie avventure amorose da parte di Albano, addirittura alcuni giornali avevano riportato qualche anno fa che l’uomo si intratteneva in camerino con alcune fans.

Queste dichiarazioni però non sono mai state confermate e possono essere soltanto delle voci, ma ultimamente un avvocato e criminologa spagnola, corrispondente al nome di Patricia Donoso, ha rivelato qualcosa di particolare.

La donna, afferma di aver avuto un periodo amoroso con il cantante e di essere in possesso di alcune prove che incastrerebbero il cantante e sembra essere disposta ad andare fino in fondo per far valere le sue parole.

Le parole del conduttore

Dopo questa testimonianza, in Spagna si è parlato tanto della questione a tal punto da essere al centro dei programmi di talk show, ed è proprio all’interno di uno di questi che c’è stata una rivelazione sorprendente.

Ai microfoni della trasmissione spagnola Salvame, un noto conduttore ha rivelato che Albano è debitore nei suoi confronti per via di un prestito che l’uomo gli avrebbe fatto nel 2009.

“Mi deve 30.000 euro. Perché non gli decurtate la cifra richiesta, ricevuta dall’ospitata nel programma spagnolo, Deluxe?”

Queste sono le parole che Kiko Hernández ha detto durante l’intervento nella trasmissione televisiva e che ha lasciato tutti quanti senza parole, per via del non avere, da parte del cantante, saldato il suo debito.

Al momento, non ci sono state repliche da parte di Albano ma l’artista già qualche tempo fa aveva presentato una querela ai danni del conduttore spendendo per le spese processuali una cifra simile a quella che pare debba restituire ad Hernández.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori novità o accuse da parte di entrambi.