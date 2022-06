Codice della strada: se ti beccano senza questo documento sono dolori | 2000 euro di multa

Il Codice della Strada ha subito molti cambiamenti negli ultimi anni, ad esempio, se saremo sprovvisti di questo determinato documento potremo andare incontro ad una multa salata.

In questo periodo di forte crisi economica dove diversi cittadini fanno fatica ad arrivare a fine mese, dovremo prestare molta attenzione alle nuove normative in vigore se non vorremo incappare in qualche sanzione.

Il Codice della Strada prevede una salatissima sanzione per chi gira senza questo documento

Con gli ultimi dati Istat che ha stabilito che oltre 5 milioni di italiani vivono al di sotto della soglia di povertà, ricevere una contravvenzione da saldare potrebbe essere una vera e propria batosta. Sarà obbligato a pagare ben duemila euro di multa per chi verrà beccato per strada senza il DUC.

Per non parlare dei costi per semplicemente mantenere un veicolo. Fra l’aumento costante del carburante degli ultimi mesi, passando per il bollo, l’assicurazione e le revisioni, possedere una macchina sta sempre di più diventando un lusso. Dovremo altresì fare attenzione alla documentazione la quale dovrà essere in regola.

In caso contrario, infatti, il Codice della Strada prevede multe che possono arrivare fino ai 2.000 euro. Nello specifico queste novità riguardano soprattutto il Libretto di Circolazione. Dovremo, quindi, far attenzione ad ogni singolo dettaglio come il fatto di dover necessariamente indossare gli occhiali se è specificato sulla nostra patente di guida.

Parlando di quest’ultima ovviamente dovremo assicurarci di averla con noi prima di metterci alla guida, così come il libretto di circolazione e il foglio dell’assicurazione. Prima di partire, infine, non dovremo dimenticarci di allacciare le cinture di sicurezza.

Se anche uno solo di questo documenti dovesse essere dimenticato, quindi, le sanzioni saranno salatissime. Se ad un controllo risultassimo privi di libretto di circolazione, quindi, ci verrà imposta una sanzione da pagare che va dai 42 euro ai 173.

Avremo solo pochi giorni per presentare il documento alle forze dell’ordine

Fra l’altro, per chi non lo sapesse, dal novembre del 2021 ci sono state delle modifiche con il certificato di proprietà ed il libretto dell’auto che sono stati inglobati in un unico documento ossia il DUC, Documento Unico di Circolazione.

Se non avremo con noi il DUC, inoltre, avremo solo pochi giorni per recarci dalle forze dell’ordine e mostrarlo altrimenti la cifra da pagare per la contravvenzione sarà da capogiro. Stiamo parlando, infatti, di una multa da ben duemila euro.

Niente paura, inoltre, per chi possiede ancora il vecchio libretto, infatti chi ha fatto la propria immatricolazione prima del novembre dello scorso anno non sarà obbligato ad aggiornare i propri documenti.