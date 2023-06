Al Torino Pride hanno sfilato più di 100mila persone

Dopo l’incredibile manifestazione svoltasi a Roma, oggi si è tenuto anche il Torino Pride, il quale ha visto sfilare in difesa dei diritti della comunità Lgbtq+ ben 100mila persone.

Altre città che hanno accolto una delle manifestazioni più attese dell’anno sono Bari, Bergamo, Catania, La Spezia, Mantova, Civitanova Marche, Treviso, Parma e Varese.

A Torino il Pride è partito dal quartiere Aurora ed è giunto fino al parco del Valentino.

Dopo l’enorme successo del Roma Pride, come di consueto, la manifestazione si è svolta anche in altre città italiane, a partire da Torino.

La sfilata è partita dal quartiere Aurora, con circa 15mila persone. La gente si è poi unita durante il percorso, il quale è terminato al parco del Valentino.

Il coordinatore della manifestazione, Marco Giusta, ha affermato che circa 100mila persone hanno preso parte alla manifestazione.

Insieme ai cittadini, a difendere i diritti della comunità Lgbtq+ in prima fila, anche il sindaco della città Stefano Lo Russo, il quale ha affermato che:

“Non bisogna mai abbassare la guardia, perché si rischia di scivolare in una dimensione di indifferenza anche rispetto a episodi che non vanno mai sottovalutati, anzi”.

Aggiungendo che è necessario instaurare nella società una politica di tolleranza, con l’intento di dar vita ad una società inclusiva in cui i cittadini “si sentono protagonisti”.

Ha concluso il sindaco.

Oltre che a Torino, durante la giornata di oggi, il Pride si è svolto in altre nove città italiane. Tra queste Bari, Catania, La Spezia, Bergamo, Mantova, Civitanova Marche, Parma, Varese e Treviso.

Tutte le manifestazioni hanno visto un’ampia partecipazione. A Bari, infatti, ben 10mila persone sono scese per le strade della città con l’intento di manifestare a favore dei diritti e contro ogni tipo di discriminazione.

“Essere qui oggi per me significa testimoniare la mia volontà come uomo, come cittadino e come sindaco di voler percorrere questa strada insieme a tutte le associazioni, i movimenti, le persone che chiedono soltanto di vedere riconosciuti quei diritti legittimi che hanno tutti i cittadini, indipendentemente dalla persona che si ama o dal genere in cui ci si riconosce”.