Maltempo agli sgoccioli, prima ondata di calore è in arrivo: le zone a rischio

È in arrivo la prima vera ondata di calore intenso. Sembra che il maltempo abbia le ore contate: queste sono le zone interessate.

È una primavera folle quella che l’Italia sta vivendo in questi ultimi giorni. Secondo gli esperti, il maltempo avrebbe le ore contate mentre l’ondata di calore sta per arrivare ad abbracciare le varie regioni. È bene non distrarsi e controllare le previsioni giorno dopo giorno, questo è l’unico modo per comprendere cosa stiano facendo le correnti e come sarà il tempo nei prossimi giorni. Quando arriverà l’ondata di calore e come si presenta?

Maltempo e instabilità in Italia

Il vortice di bassa pressione sta abbracciando ancora tutte le regioni italiane, causando un effetto domino interessante. Se al mattino c’è il sole, al pomeriggio non manca il temporale con forti rovesciate da considerare.

Una parentesi di perturbazione che in una fase come questa di giugno è notevolmente particolare. La diffusione interessa inoltre tutta Italia, con un peggioramento al Nord in merito alle piogge e al Sud in merito ai venti e temporali.

La bella notizia è che sembra ci sia un miglioramento pian piano che si avvicina nelle prossime ore. La vera estate sta per bussare alle porte e l’anticiclone africano dovrebbe avere la meglio sulle varie perturbazioni. In molte regioni del Centro Sud ci sono ancora dei temporali e il week end non sarà di certo ideale per andare al mare o a fare una gita fuori porta.

I fenomeni locali sono ancora previsti e in alcuni posti potrebbero sfociare in un nubifragio violento. La situazione nei prossimi giorni dovrebbe cambiare completamente, con lo spostamento del ciclone tirrenico verso lo ionico.

Ondata di calore: quali sono le regioni interessate

A questo punto ci si chiede cosa potrà accadere nelle prossime ore. Secondo le previsioni è prevista una ondata di maltempo.

La transizione che ci sarà a partire dall’area ionica sarà interessata ad una localizzazione di tutti i fenomeni che interessano l’area del medio versante adriatico sino all’area del Sud Italia. Non mancheranno alcune zone con il rischio grandine e pioggia, con schiarite poi nei prossimi giorni di fine giugno.

Il sole arriverà a prendere posto nelle regioni del Nord e poi in Sardegna, arrivando pian piano sul versante tirrenico. Le varie schiarite saranno protagoniste del litorali e sulle pianure mentre nelle ore del pomeriggio non mancheranno gli acquazzoni e i temporali.

Una instabilità che sembrerà riportare il brutto tempo, ma grazie all’anticiclone africano si potranno notare i primi momenti di sole e di caldo. Il suo ingresso ufficiale arriverà da ovest per poi prendere posto nei primi giorni di luglio.

Questo vuol dire che l’Italia sarà interessata da temperature molto alte, che faranno dimenticare in poco tempo tutta la pioggia e l’umidità subita in maggio e giugno.