Aglio, conservato così non restringe né germoglia: in questo modo dura mesi interi

Aglio, in questo modo dura mesi: ecco che devi sapere se vuoi conservare l’aglio per molto tempo.

È sicuramente molto seccante ritrovarsi con dell’aglio in cucina germogliato o comunque non più fresco e utilizzabile. Con questo valido metodo, potrete farlo durare per molto tempo! Per mantenere l’aglio fresco e perfettamente asciutto, qui troverete diverse modalità che vi saranno di grande supporto in questo senso. Vediamo i consigli migliori per far durare l’aglio più a lungo.

Aglio in questo modo dura mesi; mai più il problema dell’aglio rovinato

Quante volte ci è capitato di ritrovarci con spicchi d’aglio pieni di germogli e non più freschi come quando li avete comprati?

A quel punto spesso ci si chiede se c’è qualche soluzione efficace, per riuscire a farli durare molto più a lungo del solito. Certamente ci sono dei metodi di notevole efficienza da utilizzare in questi casi.

Di seguito troverete le spiegazioni, così da poterle applicare pure voi senza alcuna difficoltà. Si tratta, infatti, di consigli semplici e allo stesso tempo di grande validità. In tal modo il vostro aglio durerà mesi interi.

Quando il vostro aglio messo in frigo inizia a mostrarsi del tutto asciutto e a perdere il suo sapore, allora è fondamentale attenersi a determinati accorgimenti iniziali. Per poi proseguire coi suggerimenti che troverete elencati successivamente.

Il primo passo da fare è durante la scelta e l’acquisto dell’aglio. In questa fase è importante assicurarsi che la buccia dell’aglio risulti intera. Così da farlo poi durare molto più a lungo del previsto.

Una volta comperato l’aglio continuerete col passaggio successivo. Attenendovi a tutti i consigli e metodi riportati di seguito, riuscirete ad avere un aglio sempre fresco e duraturo per vari mesi. Ecco come fare. Tutti i dettagli qui di seguito.

Aglio in questo modo dura mesi

Prima di tutto dovrete preparare un sacchetto di plastica nero, inserendovi dentro il vostro aglio.

Un altro passaggio essenziale è quello di mettere un po’ di sale su un tovagliolo di carta. Precisamente il dosaggio da utilizzare è di due cucchiai di sale.

Vi servirà un altro ingrediente per questo metodo, ovvero dello zenzero che dovrete andare ad affettare nel giusto quantitativo. Riporre qualche fettina di zenzero nel tovagliolo dove precedentemente avete inserito il sale e chiudere il tovagliolo con dentro questi due ingredienti.

Dopo aver chiuso da tutti i lati il tovagliolo, formando una sorta di pacchettino, provvederete a bloccare un’eventuale apertura tramite l’uso di un doppio elastico. Questo permetterà al pacchetto fatto col tovagliolo di non aprirsi e di non far fuoriuscire il suo contenuto.

Il passaggio seguente è quello di riporlo nel sacchetto nero contenente l’aglio. Il sacchetto si dovrà poi chiudere perfettamente, schiacciandolo per far uscire l’aria dall’interno del sacchetto.

Quest’ultimo si dovrà conservare in un luogo asciutto. Lo zenzero col suo sapore tipicamente speziato, consente di eliminare i batteri e di rimuovere l’umidità, così da lasciare il vostro aglio perfettamente asciutto.

Il sale sterilizza e completa la funzione di assorbire in maniera efficiente l’umidità.

L’aglio non germoglierà perché il sacchetto nero impedirà alla luce di filtrare al suo interno.

Un altro utile metodo è quello di introdurre l’aglio in un sacchetto trasparente e di servirsi del metodo delle sigarette. Queste contengono nicotina che ha una funzione di assorbimento, così da mantenere l’aglio ben asciutto.

Mettere un paio di sigarette nel sacchetto con l’aglio e chiuderlo bene. Adesso non dovrete fare altro che conservarlo in frigo, a una temperatura corrispondente a meno di 5°C.

Altri metodi per far durare a lungo l’aglio

Aggiungere del bicarbonato di sodio in un tovagliolo di carta, aggiungendo poi del tè sfuso in foglie.

Le foglie del tè contengono i polifenoli, che riescono a impedire all’aglio di germogliare. In aggiunta hanno la potenzialità di assimilare efficientemente gli odori, assorbendo l’acqua. Chiudere il tovagliolo e bloccare l’apertura tramite due elastici.

Inserire questa specie di pacchetto nel sacchetto trasparente contenente l’aglio e chiuderlo bene. Il bicarbonato ha pure un effetto di assorbimento, come si è sottolineato poc’anzi, che evita che l’aglio possa assorbire l’acqua in eccesso.

Tenere appeso il sacchetto in un luogo ben ventilato e asciutto. L’aglio non germoglierà e non si seccherà per 6 mesi.

Ecco un’altra ottima soluzione col riso, mettendovi dentro l’aglio. L’odore pungente non permetterà agli insetti di svilupparsi nel riso.

Tra l’altro il riso consente all’aglio di rimanere sempre asciutto per molto tempo.

L’aglio in questo modi risulterà fresco e senza germogli per un lasso di tempo alquanto prolungato.

Un ultimo procedimento molto valido è quello di dividere l’aglio in diversi spicchi.

Metterli poi in un barattolo di vetro, per poi chiuderlo sigillandolo bene col coperchio.

Questo gli impedirà di rimanere a contatto con l’ossigeno e, anche in questo caso, il vostro aglio durerà per tanto tempo.

Riflessioni conclusive: ecco cosa abbiamo detto in questo articolo

Per merito di tutti questi metodi, avrete sempre disponibile in casa dell’aglio ben asciutto e fresco, privo di germogli e pronto per l’uso.

Tutto ciò grazie a queste fantastiche soluzioni naturali da preparare voi stessi.

Ecco che quindi vi basterà seguire questi consigli per poter avere un aglio che potrà durare mesi e mesi interi e con procedimenti che davvero si possono mettere in pratica in modo semplice. Quello che non sapevate lo avete trovato proprio in questo articolo. Approfittate di tutto questo per avere dei risultati strabilianti. Risultati che sono assicurati. Basta provare per crederci.