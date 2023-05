Quali sono le migliori città d’Italia per vivibilità climatica

Quando pensiamo alla vivibilità di una città, ci viene in mente subito la qualità di vita, i servizi che essa offre…ma non andiamo mai a pensare alla sua “qualità dell’aria”. Ecco una particolare classifica che è stata stilata.

È l’indice della vivibilità climatica quello di cui stiamo per parlare. Vediamo insieme quali sono le principali città presenti.

Vivibilità climatica: quali le migliori città d’Italia

Ad analizzare quali siano le città più vivibili d’Italia dal punto di vista climatico è stato il quotidiano “Il Corriere della sera”. Non sempre si sente parlare di vivibilità climatica di una città, ma sono ben 14 gli indicatori che ci portano a capire e a guardare come deve essere il clima di una città, piccola o grande che sia, per esser davvero a misura d’uomo.

Porta avanti questo tipo di classifica il sito “Il meteo.it”, lo scorso anno sono diverse le città italiane che hanno avuto il migliore clima. Si tratta di città distribuite uniformemente su tutto il territorio, ma la predominanza è per le città di collina e di mare. Stando alla classifica, la prima città è Macerata che, con i suoi 762 punti, dal 76esimo posto dell’anno ancora precedente, balza in cima alla classifica.

Segue la città di Savona con 756 punti e, poi, la città di Matera (con 744 punti). Le città del Sud Italia, come Bari e Brindisi, seguono a ruota. Al sesto posto spicca la città di Genova. Fanno seguito Sondrio, Barletta, Campobasso e Ancona.

Napoli balza in alto

Quali sono i criteri, ad esempio, che hanno permesso alla città di Macerata di balzare al primo posto? In primis, la sua posizione collinare che la preserva, specialmente in estate, dal caldo estremo, permettendole, quindi, anche di resistere alle forti ondate di calore. Fra le grandi città, invece, spicca Napoli che, dal 93esimo posto nel quale si trovava nel 2021, ora si posiziona al 17esimo posto, prima grande città in classifica.

Più lontane, invece, altre grandi città come Palermo (al 32esimo posto) e Roma (al 43esimo posto). E le grandi città del Nord? Sono più indietro: basti pensare che la prima, ovvero Milano, si trova al 75esimo posto, due indietro rispetto anche a Firenze. Torino e Bologna, invece, si trovano rispettivamente al 86esimo e al 94esimo posto.

In fondo alla classifica, purtroppo, ancora alcune città del Sud Italia. Caltanissetta e Catania chiudono la classifica, insieme anche ad alcune città della Pianura padana come Cremona, Piacenza, Forlì e due del Nord Italia come Vercelli e Novara.

Un’analisi attenta della qualità climatica, delle condizioni che permettono una migliore vivibilità, come dicevamo, specie per le città che sono poste in collina o, meglio ancora, in riva al mare. Le grandi città soffrono ancora un po’ e non spiccano in alto, eccezion fatta per Napoli che arriva al 17esimo posto. A differenza di Roma e Milano che, invece, scendono ancora.