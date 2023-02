Un pacco sospetto è stato ritrovato in via dei Sabini, nel cuore di Roma, non di poco lontano dalla sede del governo, Palazzo Chigi, in cui al termine del Consiglio dei ministri c’è stata la conferenza stampa con Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Considerato l’allarme bomba, con gli artificieri a lavoro, l’ingresso per i giornalisti è stato spostato. Poco dopo, però, l’allarme bomba è rientrato: si trattava solo di un pacco abbandonato in strada.

Proprio in via dei Sabini nel giugno del 1993, in piena stagione di autobombe della mafia, fu ritrovata una Fiat 500 imbottita di esplosivo. Tutta la zona, alle spalle della Galleria Alberto Sordi e via dei Sabini, appunto, è transennata e sul posto ci sono diverse volanti e uomini delle forze dell’ordine.