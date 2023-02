Lavatrice, clicca il pulsante segreto: il bucato resterà profumatissimo a lungo

Cliccando un pulsante segreto, la nostra lavatrice darà un profumo molto particolare ai nostri panni. Ecco di quale si tratta.

Durante la settimana, ci ritroviamo a doverci cambiare indumenti e a utilizzare asciugamani che poi gettiamo nella cesta dei panni da lavare ed arriva il momento in cui questi devono essere puliti.

Per questo, più volte alla settimana, azioniamo la nostra lavatrice, per far in modo di avere dei panni sempre profumati e senza sporco che possiamo rindossare appena questi saranno asciugati.

Lavatrice: ecco il pulsante segreto

Molte volte, però, la nostra lavatrice ci da dei seri problemi dovuta alla poca manutenzione che facciamo di questa e quindi potrebbe deteriorarsi nel momento meno opportuno e non funzionare come dovrebbe.

Questi problemi sono dovuti per via delle guarnizioni che si riempiono di calcare oppure per via del fatto che non viene rispettato il peso massimo di indumenti da inserire all’interno dell’elettrodomestico.

Ogni lavatrice, infatti, ha una determinata capienza e quando viene azionata con un peso maggiore di quello supportato comincerà a non girare per bene e ad andare sotto sforzo e quindi ci ritroveremo con dei problemi di funzionamento.

Ma non solo, a volte non tutti lasciano l’oblò aperto e questo se chiuso non fa altro che portare condensa e umidità e quindi si forma della muffa che darà problemi ai nostri capi d’abbigliamento.

Questi, infatti, avranno un cattivo odore e dovremmo trovare, poi, successivamente un metodo per levare via le macchie di muffa dai panni e per farli profumare in maniera che sia andato via tutto il tanfo.

Cosa accade spingendo sulla levetta

Ma non tutti sanno che la lavatrice può essere salvata lavando il cassetto del detersivo. Infatti, è proprio qui che si formano le prime tracce di residui e aprendo notiamo che c’è un pulsante a levetta.

Spingendo su questa, possiamo estrarre il cassetto e lavarlo per bene facendo in modo che tutto il residuo di detersivo, che sia in polvere o liquido venga eliminato e che quindi non prolifichino batteri e germi.

Questo, è un vero e proprio metodo per far si che il nostro elettrodomestico non si danneggi e in particolare, avremo sempre dei panni profumati ad ogni lavaggio in quanto il detersivo scorrerà meglio al suo interno.

Molte casalinghe esperte, inoltre, utilizzano alcuni ingredienti per far si che i panni abbiano un profumo particolare che duri a lungo nonostante l’utilizzo di detersivi e ammorbidenti vari in commercio.

Tra i prodotti usati ci sono le foglie di alloro, che rendono bianchissimi i panni e sprigionino un odore particolare e il succo di limone che oltre ad avere un’azione disinfettante darà ai capi d’abbigliamento il tipico odore di agrume.

Altre, creano un vero e proprio mix con del balsamo dei capelli e del bicarbonato, per rendere morbidissimi i panni e dare un profumo intenso che verrà sprigionato sin dal primo momento.

Non vi resta che sperimentare questi metodi per avere dei panni più profumati e per far si che la vostra lavatrice sia funzionante in ogni momento della giornata e che faccia il suo lavoro nel migliore dei modi.