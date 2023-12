Bus di studenti contro un trattore a Crispiano, un ferito grave

L’incidente si è registrato questa mattina sulla strada provinciale 48 che collega Crispiano e Massafra, in provincia di Taranto.

Incidente tra un bus utilizzato per il trasporto di studenti e un trattore sulla strada provinciale 48 che collega Massafra e Crispiano, in provincia di Taranto. A seguito dello scontro, il conducente del mezzo agricolo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Tra gli studenti si è registrato qualche contuso, ma non è stato necessario il ricovero. Stando a quanto ricostruito finora, nell’impatto l’autobus è finito fuori strada, mentre il trattore si è ribaltato nei campi.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Massafra.